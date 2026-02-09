

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





60436.00 ボリンジャー:＋3σ(26週)

58404.67 ボリンジャー:＋3σ(13週)

56724.16 ボリンジャー:＋2σ(26週)

56573.43 ボリンジャー:＋3σ(25日)



56363.94 ★日経平均株価9日終値



56230.52 ボリンジャー:＋2σ(13週)

55509.93 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54996.13 均衡表転換線(日足)

54446.42 ボリンジャー:＋1σ(25日)

54350.81 6日移動平均線

54056.36 ボリンジャー:＋1σ(13週)

53768.02 均衡表基準線(日足)

53549.16 新値三本足陰転値

53382.92 25日移動平均線

53012.32 ボリンジャー:＋1σ(26週)

52990.43 均衡表転換線(週足)

52319.41 ボリンジャー:-1σ(25日)

51882.21 13週移動平均線

51255.91 ボリンジャー:-2σ(25日)

51222.30 75日移動平均線

50192.41 ボリンジャー:-3σ(25日)

50065.59 均衡表雲下限(日足)

49806.33 均衡表雲上限(日足)

49708.05 ボリンジャー:-1σ(13週)

49586.12 均衡表基準線(週足)

49300.48 26週移動平均線

47533.90 ボリンジャー:-2σ(13週)

45588.64 ボリンジャー:-1σ(26週)

45359.74 ボリンジャー:-3σ(13週)

44641.23 200日移動平均線

41876.80 ボリンジャー:-2σ(26週)

39142.98 均衡表雲上限(週足)

38164.96 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 72.50(前日69.18)

ST.Slow(9日) 72.71(前日70.61)



ST.Fast(13週) 87.82(前日87.75)

ST.Slow(13週) 87.67(前日88.34)



［2026年2月9日］



株探ニュース

