　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


60436.00　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
58404.67　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
56724.16　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
56573.43　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

56363.94　　★日経平均株価9日終値

56230.52　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
55509.93　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54996.13　　均衡表転換線(日足)
54446.42　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
54350.81　　6日移動平均線
54056.36　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
53768.02　　均衡表基準線(日足)
53549.16　　新値三本足陰転値
53382.92　　25日移動平均線
53012.32　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
52990.43　　均衡表転換線(週足)
52319.41　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51882.21　　13週移動平均線
51255.91　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51222.30　　75日移動平均線
50192.41　　ボリンジャー:-3σ(25日)
50065.59　　均衡表雲下限(日足)
49806.33　　均衡表雲上限(日足)
49708.05　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49586.12　　均衡表基準線(週足)
49300.48　　26週移動平均線
47533.90　　ボリンジャー:-2σ(13週)
45588.64　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45359.74　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44641.23　　200日移動平均線
41876.80　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39142.98　　均衡表雲上限(週足)
38164.96　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　72.50(前日69.18)
ST.Slow(9日)　　72.71(前日70.61)

ST.Fast(13週)　 87.82(前日87.75)
ST.Slow(13週)　 87.67(前日88.34)

［2026年2月9日］

株探ニュース