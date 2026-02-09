宮入バルブ製作所 <6495> [東証Ｓ] が2月9日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比38.0％増の9800万円に拡大したが、通期計画の1億6000万円に対する進捗率は61.3％にとどまり、5年平均の86.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比31倍の6200万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比1.7％増の5900万円となったが、売上営業利益率は前年同期の3.3％→3.1％とほぼ横ばいだった。



