国際計測器 <7722> [東証Ｓ] が2月9日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比41.8％増の17.2億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の15億円→18億円(前期は14.1億円)に20.0％上方修正し、増益率が6.3％増→27.6％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.1億円→7.1億円(前年同期は12.5億円)に72.5％増額し、減益率が67.1％減→43.3％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比40.1％減の6.3億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の19.6％→14.7％に低下した。



株探ニュース

