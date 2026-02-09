アマテイ <5952> [東証Ｓ] が2月9日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.8％減の1億7500万円となり、通期計画の2億2000万円に対する進捗率は5年平均の87.5％を下回る79.5％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.4％増の4500万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比44.6％減の4600万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.6％→3.5％に悪化した。



株探ニュース

