[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1503銘柄・下落1450銘柄（東証終値比）
2月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3046銘柄。東証終値比で上昇は1503銘柄、下落は1450銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが119銘柄、値下がりは98銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4889> レナ 1769 +306（ +20.9%）
2位 <7460> ヤギ 4200 +690（ +19.7%）
3位 <6046> リンクバル 208 +32（ +18.2%）
4位 <7615> 京都友禅ＨＤ 169 +17（ +11.2%）
5位 <9342> スマサポ 1259 +118（ +10.3%）
6位 <9880> イノテック 2500 +198（ +8.6%）
7位 <8344> 山形銀 2649.9 +177.9（ +7.2%）
8位 <6328> 荏原実業 2375 +150（ +6.7%）
9位 <4231> タイガポリ 1070 +64（ +6.4%）
10位 <4751> サイバー 1436 +77.5（ +5.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3457> ＡｎｄＤｏ 942 -174（ -15.6%）
2位 <6031> ＺＥＴＡ 306.1 -51.9（ -14.5%）
3位 <4980> デクセリ 2719.9 -375.1（ -12.1%）
4位 <6648> かわでん 2121 -218（ -9.3%）
5位 <7794> ＥＤＰ 1225 -122（ -9.1%）
6位 <9514> エフオン 350 -27（ -7.2%）
7位 <5631> 日製鋼 8814.9 -641.1（ -6.8%）
8位 <3970> イノベーショ 906.4 -54.6（ -5.7%）
9位 <1835> 東鉄工 4900 -280（ -5.4%）
10位 <5463> 丸一管 1533 -82.0（ -5.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4751> サイバー 1436 +77.5（ +5.7%）
2位 <4385> メルカリ 3405 +181.0（ +5.6%）
3位 <4151> 協和キリン 2470 +100.0（ +4.2%）
4位 <2768> 双日 6224.9 +179.9（ +3.0%）
5位 <6098> リクルート 7350 +197（ +2.8%）
6位 <2802> 味の素 4480 +79（ +1.8%）
7位 <6762> ＴＤＫ 2300 +29.5（ +1.3%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1180 +14.5（ +1.2%）
9位 <3659> ネクソン 3753.6 +35.6（ +1.0%）
10位 <6302> 住友重 5465.9 +49.9（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5631> 日製鋼 8814.9 -641.1（ -6.8%）
2位 <3382> セブン＆アイ 2239.4 -94.6（ -4.1%）
3位 <8058> 三菱商 4826 -99（ -2.0%）
4位 <4523> エーザイ 4507 -56（ -1.2%）
5位 <4307> 野村総研 4180 -44（ -1.0%）
6位 <6976> 太陽誘電 3861.2 -39.8（ -1.0%）
7位 <4005> 住友化 555 -4.7（ -0.8%）
8位 <6479> ミネベア 3470.1 -27.9（ -0.8%）
9位 <7974> 任天堂 8598 -64（ -0.7%）
10位 <4911> 資生堂 2840.7 -17.3（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
