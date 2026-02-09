　2月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3046銘柄。東証終値比で上昇は1503銘柄、下落は1450銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが119銘柄、値下がりは98銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4889>　レナ　　　　　　　 1769　　+306（ +20.9%）
2位 <7460>　ヤギ　　　　　　　 4200　　+690（ +19.7%）
3位 <6046>　リンクバル　　　　　208　　 +32（ +18.2%）
4位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　169　　 +17（ +11.2%）
5位 <9342>　スマサポ　　　　　 1259　　+118（ +10.3%）
6位 <9880>　イノテック　　　　 2500　　+198（　+8.6%）
7位 <8344>　山形銀　　　　　 2649.9　+177.9（　+7.2%）
8位 <6328>　荏原実業　　　　　 2375　　+150（　+6.7%）
9位 <4231>　タイガポリ　　　　 1070　　 +64（　+6.4%）
10位 <4751>　サイバー　　　　　 1436　 +77.5（　+5.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3457>　ＡｎｄＤｏ　　　　　942　　-174（ -15.6%）
2位 <6031>　ＺＥＴＡ　　　　　306.1　 -51.9（ -14.5%）
3位 <4980>　デクセリ　　　　 2719.9　-375.1（ -12.1%）
4位 <6648>　かわでん　　　　　 2121　　-218（　-9.3%）
5位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1225　　-122（　-9.1%）
6位 <9514>　エフオン　　　　　　350　　 -27（　-7.2%）
7位 <5631>　日製鋼　　　　　 8814.9　-641.1（　-6.8%）
8位 <3970>　イノベーショ　　　906.4　 -54.6（　-5.7%）
9位 <1835>　東鉄工　　　　　　 4900　　-280（　-5.4%）
10位 <5463>　丸一管　　　　　　 1533　 -82.0（　-5.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4751>　サイバー　　　　　 1436　 +77.5（　+5.7%）
2位 <4385>　メルカリ　　　　　 3405　+181.0（　+5.6%）
3位 <4151>　協和キリン　　　　 2470　+100.0（　+4.2%）
4位 <2768>　双日　　　　　　 6224.9　+179.9（　+3.0%）
5位 <6098>　リクルート　　　　 7350　　+197（　+2.8%）
6位 <2802>　味の素　　　　　　 4480　　 +79（　+1.8%）
7位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2300　 +29.5（　+1.3%）
8位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1180　 +14.5（　+1.2%）
9位 <3659>　ネクソン　　　　 3753.6　 +35.6（　+1.0%）
10位 <6302>　住友重　　　　　 5465.9　 +49.9（　+0.9%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5631>　日製鋼　　　　　 8814.9　-641.1（　-6.8%）
2位 <3382>　セブン＆アイ　　 2239.4　 -94.6（　-4.1%）
3位 <8058>　三菱商　　　　　　 4826　　 -99（　-2.0%）
4位 <4523>　エーザイ　　　　　 4507　　 -56（　-1.2%）
5位 <4307>　野村総研　　　　　 4180　　 -44（　-1.0%）
6位 <6976>　太陽誘電　　　　 3861.2　 -39.8（　-1.0%）
7位 <4005>　住友化　　　　　　　555　　-4.7（　-0.8%）
8位 <6479>　ミネベア　　　　 3470.1　 -27.9（　-0.8%）
9位 <7974>　任天堂　　　　　　 8598　　 -64（　-0.7%）
10位 <4911>　資生堂　　　　　 2840.7　 -17.3（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース