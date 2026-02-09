大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第13節が7日（土）と8日（日）に行われた。

23連勝と勢いに乗る首位のサントリーサンバーズ大阪は、ホームで3位のジェイテクトSTINGS愛知と今季初対決。ステファン・ボワイエとトリー・デファルコにトスを集めて戦ったSTINGS愛知だが、43本中25本を決め決定率58.1％という数字を残したドミトリー・ムセルスキーの活躍もありGAME1はサントリーが勝利。GAME2もサントリーが勝利を収め、連勝を25まで伸ばしている。

そのサントリーを負う2位の大阪ブルテオンは、前回対戦時にも連勝を収めていた日本製鉄堺ブレイザーズ相手に2連勝。GAME1は第1セット、第3セットとデュースにもつれ込む戦いとなるも、大阪Ｂが底力を見せセットを取り切りストレートで勝利。続くGAME2では第1、2セットを連取された日鉄堺BZが第3セットを取り返すも、大阪Ｂがデュースの末第4セットを奪い勝利した。

6連敗と苦しんでいた4位ウルフドッグス名古屋は、ヴォレアス北海道のホーム旭川へと乗り込んだ。 昨年12月に行われた令和7年度天皇杯 JVA全日本バレーボール選手権大会決勝ぶりの再戦となったこの試合。ヴォレアスは粘り強い守備から攻撃につなげるも、WD名古屋が2連勝という形で長いトンネルを抜け出した。

そしてチャンピオンシップ進出圏内の6位を目指す8位の東レアローズ静岡はアウェイでVC長野トライデンツに2連勝。今週試合がなかった5位の広島サンダーズと6位の東京グレートベアーズに近づいた。一方のVC長野はこれで19連敗となったものの、GAME1では5試合ぶりにセットを奪うことに成功した。

次戦の第14節は2月14日（土）と15日（日）に行われ、大阪Ｂ vs 広島サンダーズ、サントリー vs VC長野、東京グレートベアーズ vs STINGS愛知、東レ静岡 vs WD名古屋、日鉄堺BZ vs ヴォレアスの5カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第13節 GAME1結果



ヴォレアス北海道 1-3 ウルフドッグス名古屋

（23-25、25-18、24-26、22-25）



VC長野トライデンツ 1-3 東レアローズ静岡

（24-26、18-25、25-18、27-29）



ジェイテクトSTINGS愛知 1-3 サントリーサンバーズ大阪

（14-25、25-22、19-25、20-25）



日本製鉄堺ブレイザーズ 0-3 大阪ブルテオン

（26-28、20-25、27-29）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第13節 GAME2結果



ヴォレアス北海道 1-3 ウルフドッグス名古屋

（25-18、22-25、16-25、23-25）



VC長野トライデンツ 0-3 東レアローズ静岡

（19-25、17-25、23-25）



ジェイテクトSTINGS愛知 1-3 サントリーサンバーズ大阪

（25-22、19-25、25-27、19-25）



日本製鉄堺ブレイザーズ 1-3 大阪ブルテオン

（21-25、29-31、25-22、26-28）