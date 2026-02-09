ラーメン店＝女性が入りにくいを覆す「神座」新店舗…赤坂に登場 アメニティ用意など具体施策【概要】
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」（理想実業）は、東京・赤坂店を、初の女性が利用しやすい店舗として、2月3日にオープンした。
【画像】どうとんぼり神座初「女性おもてなし推進店」イメージ
神座は、誰でも入りやすい店舗づくりを目指してきたとしつつ、赤坂店を「女性おもてなし推進店」と位置づけ。「この店舗では、女性のお客様が安心してお食事をお楽しみいただけるよう、複数のアメニティのご用意に加え、女性店長のもと11時〜18時の間は女性キャストの割合を約8割の体制としてお迎えいたします」と説明する。
このほか、人気サイドメニューの炒飯、からあげなど、神座を満喫できる『ハーフハーフはふはふセット（煮玉子ハーフラーメン＋半炒飯＋からあげ1個）』を赤坂店限定で販売する。
赤坂から全国展開を視野に入れる。また、女性以外も利用可能。
■アメニティ一覧
入口付近
・卓上ミラー
・数種類のハンドクリーム
・ヘアゴム
トイレ内
・消臭スプレー
・ディフューザー
・ハンドソープ
その他
・紙エプロン
・サニタリーグッズ
赤坂店
東京都港区赤坂3-13-14 赤坂TATSUMIビル1階
営業時間：
平日（月〜木）、土日祝 11:00〜23:00（L.O.22:30）
金・祝前日 11:00〜翌4:00（L.O.3:30）
【画像】どうとんぼり神座初「女性おもてなし推進店」イメージ
神座は、誰でも入りやすい店舗づくりを目指してきたとしつつ、赤坂店を「女性おもてなし推進店」と位置づけ。「この店舗では、女性のお客様が安心してお食事をお楽しみいただけるよう、複数のアメニティのご用意に加え、女性店長のもと11時〜18時の間は女性キャストの割合を約8割の体制としてお迎えいたします」と説明する。
赤坂から全国展開を視野に入れる。また、女性以外も利用可能。
■アメニティ一覧
入口付近
・卓上ミラー
・数種類のハンドクリーム
・ヘアゴム
トイレ内
・消臭スプレー
・ディフューザー
・ハンドソープ
その他
・紙エプロン
・サニタリーグッズ
赤坂店
東京都港区赤坂3-13-14 赤坂TATSUMIビル1階
営業時間：
平日（月〜木）、土日祝 11:00〜23:00（L.O.22:30）
金・祝前日 11:00〜翌4:00（L.O.3:30）