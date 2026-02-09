アメリカ・ミネイロから完全移籍…背番号8で中盤強化

RB大宮アルディージャは2月9日、ブラジル2部アメリカ・ミネイロからMFカウアン・ディニースが完全移籍で加入することを正式発表した。

21歳のブラジル人MFは背番号8を着用する。

現在21歳のディニースは身長186センチ、体重75キロの恵まれた体格を持つMFで、これまで母国ブラジルのアメリカ・ミネイロでプレーしてきた。クラブは若さとサイズを兼ね備えた中盤の新戦力として期待を寄せている。

加入にあたり、カウアン・ディニースはクラブを通じてコメントを発表。「まずは、RB大宮に加入することができ、本当にうれしく思います。監督、コーチングスタッフをはじめ、クラブの皆さんが温かく迎え入れてくれたことに感謝しています。努力を続けて、自分の役割をこなすことで、クラブの目標を達成するために貢献したいと思います。応援よろしくお願いいたします」と意欲を示した。

