ワンエン・高尾颯斗＆志田こはくW主演 ラブコメ漫画『女の子が抱いちゃダメですか？』ドラマ化
累計60万部突破した、ねじがなめたの人気漫画『女の子が抱いちゃダメですか？』（小学館「マンガワン」連載）がテレビドラマ化され、MBSほかにて3月5日深夜より順次放送されることが決定。ダンス＆ボーカルユニットONE N’ONLYの高尾颯斗、志田こはくがダブル主演を務める。
【写真】ワンエン・高尾颯斗が“抱かれたい彼”、志田こはくが“抱きたい彼女”に！ ソロビジュアル
本作は、“エリート商社マンだけど抱かれたい彼”×“清楚系美女だけど抱きたい彼女”が繰り広げるパワプルでキュートなラブコメディ。
清楚な容姿に気を遣い、それなりに付き合ってきた経験もある梶谷美月（志田）。けれど、本当は男性からの甘い行為やリードされることが大の苦手で誰と付き合っても長続きしないまま24歳になっていた。「普通の女の子の幸せ」をつかみたい、そう願う美月は、有名商社勤務のエリートである篠宮孝之（高尾）と付き合うことに。
しかし、篠宮との初夜でとある異変が…。いざ行為に入ろうとした時、篠宮の様子がどこかおかしいのだ。実は篠宮も女性をリードすることが苦手で、セックスへのコンプレックスとトラウマを克服できずにいた。顔を赤らめながら謝る篠宮の姿を見て、美月は初めての胸の高鳴っていることに気づく。
そして、女性は必ず受け身であることへの違和感と、ずっと「リードする側」になりたかった事実に目覚める。篠宮もまた、積極的な美月の姿を前にずっと隠していた本心が見え始めて…？
28歳の有名商社に勤務するサラリーマンであり、エリートをきどらない優しい性格の篠宮役には、ONE N’ONLYの高尾颯斗。24歳のOL、清楚でかわいらしい容姿を持ちセミロングのストレートヘアが特徴の美月役には、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』『なんで私が神説教』、『プロパガンダゲーム』など多数の映像作品に出演し注目を集める若手女優・志田こはくが決定した。
高尾は「本作で篠宮孝之を演じさせていただきます、高尾颯斗です。恋愛においての固定概念や世間的な普通を追い求めることだけが正解ではなく、色々な価値観を肯定してくれる作品だなと思いました。自分なりの篠宮さんを演じられるように頑張ります！ 皆さん放送を楽しみにしていてください」とコメント。
志田は「梶谷美月役を演じさせていただきます、志田こはくです。原作と脚本を読み、この作品は恥ずかさや不安を抱えながらも、少しずつ相手に近づこうとする2人の姿に思わず胸が高鳴り、応援したくなる作品だと思いました。『普通』に縛られず、自分の本音と向き合っていく美月を魅力たっぷりに演じられるよう頑張ります。新しい形のラブコメを、ぜひ楽しみにしていてください！」としている。
原作者のねじがなめたからはドラマ化記念イラストとコメントが到着。「やばいです！ 『女の子が抱いちゃダメですか？』ドラマになります！！ 連載が終わってから3年ほど経っているのにまさか！ ドラマにしていただけるとは！ まだ夢見心地でふわふわしております」と喜びの声を。「すでに脚本を読ませていただきましたが、真摯に原作と向き合ってくださっていて本当にありがたいです…！ 濃いドラマになりそうで今からワクワクがとまりません。高尾颯斗さんと志田こはくさんにはクセの強いキャラに挑戦していただいて、感謝の気持ちと恐縮…な気持ちと応援の気持ちで心が忙しいです…笑 とにかく放送が待ちきれません。抱いダメドラマよろしくお願いいたします！」と言葉を寄せた。
ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』は、MBSにて3月5日より毎週木曜25時29分、テレビ神奈川にて3月5日より毎週木曜25時、テレビ埼玉にて3月9日より毎週月曜24時、群馬テレビにて3月10日より毎週火曜24時30分、3月11日よりとちぎテレビにて毎週水曜23時30分、3月12日よりチバテレにて毎週木曜23時放送。
【写真】ワンエン・高尾颯斗が“抱かれたい彼”、志田こはくが“抱きたい彼女”に！ ソロビジュアル
本作は、“エリート商社マンだけど抱かれたい彼”×“清楚系美女だけど抱きたい彼女”が繰り広げるパワプルでキュートなラブコメディ。
しかし、篠宮との初夜でとある異変が…。いざ行為に入ろうとした時、篠宮の様子がどこかおかしいのだ。実は篠宮も女性をリードすることが苦手で、セックスへのコンプレックスとトラウマを克服できずにいた。顔を赤らめながら謝る篠宮の姿を見て、美月は初めての胸の高鳴っていることに気づく。
そして、女性は必ず受け身であることへの違和感と、ずっと「リードする側」になりたかった事実に目覚める。篠宮もまた、積極的な美月の姿を前にずっと隠していた本心が見え始めて…？
28歳の有名商社に勤務するサラリーマンであり、エリートをきどらない優しい性格の篠宮役には、ONE N’ONLYの高尾颯斗。24歳のOL、清楚でかわいらしい容姿を持ちセミロングのストレートヘアが特徴の美月役には、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』『なんで私が神説教』、『プロパガンダゲーム』など多数の映像作品に出演し注目を集める若手女優・志田こはくが決定した。
高尾は「本作で篠宮孝之を演じさせていただきます、高尾颯斗です。恋愛においての固定概念や世間的な普通を追い求めることだけが正解ではなく、色々な価値観を肯定してくれる作品だなと思いました。自分なりの篠宮さんを演じられるように頑張ります！ 皆さん放送を楽しみにしていてください」とコメント。
志田は「梶谷美月役を演じさせていただきます、志田こはくです。原作と脚本を読み、この作品は恥ずかさや不安を抱えながらも、少しずつ相手に近づこうとする2人の姿に思わず胸が高鳴り、応援したくなる作品だと思いました。『普通』に縛られず、自分の本音と向き合っていく美月を魅力たっぷりに演じられるよう頑張ります。新しい形のラブコメを、ぜひ楽しみにしていてください！」としている。
原作者のねじがなめたからはドラマ化記念イラストとコメントが到着。「やばいです！ 『女の子が抱いちゃダメですか？』ドラマになります！！ 連載が終わってから3年ほど経っているのにまさか！ ドラマにしていただけるとは！ まだ夢見心地でふわふわしております」と喜びの声を。「すでに脚本を読ませていただきましたが、真摯に原作と向き合ってくださっていて本当にありがたいです…！ 濃いドラマになりそうで今からワクワクがとまりません。高尾颯斗さんと志田こはくさんにはクセの強いキャラに挑戦していただいて、感謝の気持ちと恐縮…な気持ちと応援の気持ちで心が忙しいです…笑 とにかく放送が待ちきれません。抱いダメドラマよろしくお願いいたします！」と言葉を寄せた。
ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』は、MBSにて3月5日より毎週木曜25時29分、テレビ神奈川にて3月5日より毎週木曜25時、テレビ埼玉にて3月9日より毎週月曜24時、群馬テレビにて3月10日より毎週火曜24時30分、3月11日よりとちぎテレビにて毎週水曜23時30分、3月12日よりチバテレにて毎週木曜23時放送。