7ORDERが、結成7周年を記念したニューアルバム『ROMAN』をリリースすることを発表した。

あわせて、本作を象徴する新ビジュアル、そして開催を控えた全国ツアーがアルバムタイトルを冠し＜7ORDER LIVE TOUR 2026 ROMAN＞となることが公開された。

5人体制本格始動以降、ライブを軸にしたバンドサウンドへと大きく舵を切ってきた7ORDERが、結成7周年を迎えて届けるアルバム『ROMAN』。

映画『死神遣いの事件帖 終（ファイナル）』の主題歌「いつか」を含む、全11曲すべてをメンバー自らが手がけたオリジナル楽曲で構成している。

さらにバンドサウンドの楽曲は生演奏でのアナログ録音にこだわった、まさに”自作自演”。ぜひメンバー自らが鳴らす音と表現を楽しんで欲しい。

完全自社だからこそ選べた、「作っては壊す」を繰り返す制作プロセスを通して、7ORDERの“今”をストレートに刻み込んだ一枚となっている。

◆ ◆ ◆

◼︎7ORDERコメント

約2ヶ月間、今までにないくらい自分たちの演奏、歌唱、そして音楽に向き合いました。

とっても大変だったけど、とっても贅沢で楽しい時間でした。

僕たちの汗と涙…あと酒とつまみ、そして”今”と”ロマン”を詰め込んだアルバムになりました。

ぜひリリースをお楽しみに。

◆ ◆ ◆

『ROMAN』

2026年3月15日発売

レーベル：7ORDER RECORDS [通常盤] SORC-1012 / ￥3,300(税込)

CD1枚/歌詞ブックレット(16ページ/表紙含む) [初回限定盤] SORZ-1013 / ￥4,950(税込)

CD1枚/DVD1枚/歌詞ブックレット(16ページ/表紙含む) [Lucky’s club 完全受注生産盤] SORZ-1014 / ￥11,000(税込)

CD1枚/歌詞ブックレット(16ページ/表紙含む) 収録内容

［CD］

1.ルール

2.Love u Lucky me

3.町中華キメたいな

4.星とランデブー

5.Christmas Music

6.Iihito

7.アソビタリナイナ

8.TRUE SPARK

9.いつか

10.エール

11.幸せにバンザイ

［DVD］

1.「ROMAN」KV Shooting Behind the Scenes

2.中国四千年の歴史にはロマンがある!! 中華料理ツクリたいな対決!!

＜7ORDER LIVE TOUR 2026 ROMAN＞

日時：2026年4月18日（土）

会場：神奈川・横浜ベイホール

開場 17:00 / 開演 18:00 日時：2026年4月24日（金）

会場：愛知・名古屋 DIAMOND HALL

開場 18:00 / 開演 19:00 日時：2026年4月25日（土）

会場：静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

開場 16:00 / 開演 17:00 日時：2026年5月2日（土）

会場：福島・hip shot Japan

開場 17:00 / 開演 18:00 日時：2026年5月3日（日）

会場：宮城・仙台Rensa

開場 17:00 / 開演 18:00 日時：2026年5月29日（金）

会場：岡山・YEBISU YA PRO

開場 18:15 / 開演 19:00 日時：2026年5月31日（日）

会場：福岡・DRUM LOGOS

開場 17:00 / 開演 18:00 日時：2026年6月14日（日）

会場：新潟・NIIGATA LOTS

開場 17:00 / 開演 18:00 日時：2026年6月20日（土）

会場：兵庫・チキンジョージ

開場 17:15 / 開演 18:00 日時：2026年6月21日（日）

会場：大阪・GORILLA HALL OSAKA

開場 17:00 / 開演 18:00 日時：2026年6月27日（土）

会場：北海道・ペニーレーン24

開場 17:15 / 開演 18:00 日時：2026年6月28日（日）

会場：北海道・ペニーレーン24

開場 14:15 / 開演 15:00 【チケット情報】

スタンディング：￥6,500 (税込)

※別途ドリンク代必要 (新潟公演を除く) 【チケット販売スケジュール】

・Lucky’s club先行（抽選）

受付期間：2月3日（火）12:00 〜 2月11日（水）23:59

当選発表：2月14日（土）15:00

入金期間：2月14日（土）15:00 〜 2月17日（火）23:00 ・ORDERMATE先行（抽選）

受付期間：2月12日（木）12:00 〜 2月23日（月）23:59

当選発表：2月26日（木）15:00

入金期間：2月26日（木）15:00 〜 3月1日（日）23:00 ・Lencore先行（抽選）

受付期間：2月24日（火）12:00 〜 3月4日（水）23:59

当選発表：3月7日（土）15:00 ・プレリクエスト先行（抽選）

受付期間：2月24日（火）12:00 〜 3月4日（水）23:59

当選発表：3月7日（土）15:00

入金期間：3月7日（土）15:00 〜 3月10日（火）23:00 ・一般発売（先着）

受付開始：3月14日（土）10:00〜