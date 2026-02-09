スノーボード男子ビッグエア、表彰台の光景に広がる感動

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダルを獲得した。競技後の表彰台で、中国選手と見せたスポーツマンシップに世界が感動している。

予選3位の木村は1回目に5回転半の大技を決めて首位に立つと、3回目にこの日の最高得点となる90.50を叩き出し、合計179.50点となり逆転で金メダルを手にした。

競技後、銀メダルの木俣椋真とともに表彰台に上がった木村。首から金メダルをかけ、満面の笑顔を見せていた。そんな21歳の金メダリストを祝福したのが、銅メダルを獲得した中国のスー・イーミンだ。北京五輪で金メダルを獲得した英雄は、木村の頭に手を置き日本勢の快挙を称えた。

日本のファンの間でも「中国の選手の人間性よ」「日本選手に負けると敵意むき出しかと思ってたけどスー・イーミン選手のような選手もいるんですね」と話題に。五輪公式Xが「ライバル同士。リスペクト」「これこそがオリンピックの真髄」として紹介すると、海外のファンからも「真のスポーツマンシップ」「常にリスペクトを忘れない。それがオリンピックの好きなところ！！」「アメージング」と賛辞が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）