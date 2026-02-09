女性アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」の真中まなが９日、東京・原宿の竹下通りで「ＫＡＷＡＩＩ ＭＯＮＳＴＥＲ ＬＡＮＤ‐ＨＡＲＡＪＵＫＵ‐」オープニングセレモニーに出席した。

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの所属事務所「アソビシステム」とアミューズメント施設を手がける「ＧｉＧＯ」がタッグを組み、原宿の「かわいい」文化を前面に押し出したゲーム施設が１３日にオープン。カラフルなゲーム機を目にした真中は「すごくワクワクが止まらないです。お客さんがたくさん来たり、お店の皆さんだったりが楽しい思い出を作ってその瞬間にしかない『かわいい』が生まれると思うとワクワクしています」と目を輝かせた。

販売されるカラフルなハンバーガーも試食し「色から想像できないくらいおいしいハンバーガーの味。甘くはないです！」と大興奮。「チーズとレタスとトマトとソースがついてて本格的な味がします」と頬を緩めた。

イベントでは、１日に初開催した東京ドーム公演についても回想。「最近はグループの知名度が増えて、たくさんの方に知っていただいている実感があったんですけど、実際に私たちの音楽をペンライトを振って楽しんでる方を目の当たりにして感謝の気持ちでいっぱいになりました」とかみ締めた。

ライブ冒頭では気球に乗って登場する演出もあったが、高いところが苦手だと告白。「リハーサルは怖くて泣きました」と苦笑いで明かしていた。