韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は9日、日本の衆議院選挙で執権自民党を圧勝に導いた高市早苗首相に対し、「衆議院選挙における勝利を、心よりお祝い申し上げます」と述べた。

李大統領は同日、X（旧ツイッター）を通じて「総理のリーダーシップの下、日本が一層の発展を遂げますことをお祈りいたします」と明らかにした。

続けて「本年1月、奈良で開催された韓日首脳会談を皮切りに、両国関係の新たな60年に向けた力強い一歩を共に踏み出しました」とし、「今後も、私と総理の絆を基盤に信頼を積み重ね、より広く、より深い協力関係を築き上げていくことを期待しております」とした。

そのうえで「近いうちに、次回のシャトル外交を通じ、総理を韓国にお迎えできることを心より楽しみにしております」と付け加えた。

李大統領は該当の投稿に高市首相のアカウントをメンションし、メッセージに日本語を併記した。

自民党は前日に行われた衆議院選挙で、全465議席のうち、改憲案の発議ラインであり全体の3分の2（310議席）を上回る316議席を席巻し、歴代最多の議席数を確保した。