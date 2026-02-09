ミラノ・コルティナ五輪、スノーボード・男子ハーフパイプ日本代表の山田琉聖選手が現地8日の公式練習後、メダル獲得へ意気込みました。

山田選手はこの日が現地での初練習。「(パイプの)形はすごくきれいでいい状態」と感触を確かめました。

スノーボード・男子ビッグエアでは木村葵来選手選手が金メダルを、木俣椋真選手が銀メダルを獲得。「葵来とか椋真くんとかよく会ってたので、3本目に葵来がスイッチバックの1980を決めた時は盛り上がった」とその活躍ぶりに刺激を受けたと語ります。

中でも木俣選手について「4番手で行って銀メダルを取った」と語った山田選手。今大会同種目の日本代表で唯一の初出場という立ち位置に「自分も4番手として表彰台に食い込み、下剋上できたら」と力を込めました。

1月に複数箇所を骨折しながらも同じく代表として戦う平野歩夢選手について質問が及ぶと、「普通に滑っていて、みんなで話していたときに『そういえば歩夢くん骨折してたよね』みたいな(笑)」と普段通りのパフォーマンスを見せていたと明かします。そして「ケガを忘れるくらいの滑りをしている。化け物ですね」と笑顔で語りました。

男子ハーフパイプは現地11日に予選、同13日に決勝が行われます。