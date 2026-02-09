ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが８日、同局「令和のプリンセスたち」で、彬子女王とともに京都の町を探訪。そこで彬子女王の一言に「勉強になります」と感じ入る一幕があった。

安住アナは、京都在住の彬子女王に京都を案内してもらったが、その中で金平糖の店を訪問。彬子女王は「手作りの金平糖を作っていらっしゃる店」と紹介すると、安住アナは「よく来られますか？」と聞いた。

彬子女王は「あんまり言っちゃいけないんですけど、はい、よく伺ってます」と苦笑しながら答えた。これに安住アナは「お立場、お察し致します」と言い、「あんまりよく使ってるとか、よく行っているっていうのは、ちょっとやっぱりね、言葉が重いんですよね。大変失礼しました。勉強になります」と謝った。

また、彬子女王は全国菓子大博覧会の名誉総裁を務めているが、「折角なら（お菓子を）頂きたいと申し上げたが、すごい量なので、何かをいただいて、何かを頂かないというのはちょっと立場上難しいので、結局全部いただかないことに」と菓子が食べられないことを嘆いたが、これにも安住アナは「いやぁ、お立場、よく理解できます。これを食べて、これを食べない。問題ありますから」と同情していた。