お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ（35）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在の恋愛事情について語った。

現在米ロサンゼルスを拠点に活動を続けるゆりやんは、昨年から本格的に音楽活動を開始し、「『難波ナンバーワン』という曲をこの前サードシングルで」発売したという。

楽曲は「私の実際の失恋を元に作っていただきました」とゆりやん。大阪時代の片思いを題材にしていると言い、当時について「その人がなかなか振り向いてくれずに。大阪と東京を仕事で行ったり来たりしながら、好きだったんですけれども。好きです、好きですと追いかけて追いかけて。振り向いてくれずに涙を流して」と振り返った。

付き合っていたわけではなく追いかけていただけで、最終的にダメだったのかと聞かれると「はい」と明言。「“ゆりやんとは付き合えないです”と遠回しにOKもらってます」と前向きにボケてみせた。

司会の黒柳徹子が「今は恋愛はどうなんですか」と尋ねると、「今は素敵な人は見つかっています」と回答。

だが告白はしておらず「今まで好きな気持ちを好きだ、好きだって押し付けていたんですけれども、気付いたんです。本当に好きって言うのは、自分の気持ちを押し付けることではなくて、相手の幸せを願うことだと」との考えを明かした。

「だから今は勝手に願っています。その方の幸せを」と笑顔で話した。