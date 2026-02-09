日本ハム・水谷瞬外野手が９日、１軍キャンプ地の沖縄県名護市にある「ナゴパイナップルパーク」を訪問した。

パイナップルのような髪形がトレードマークで、昨年２月に同パークの初代アンバサダーに就任。昨季は自己最多１２本塁打の活躍で凱旋（がいせん）を果たし「施設を挙げて応援していただいている。恥じない成績を出そうと思って１年間やってきました」と胸を張った。

打席での登場曲にパークの公式ソングを採用し、アーチを放った後の“パイナポーポーズ”も考案。パイナップルに絡めた自身のグッズをプロデュースし、ＳＮＳでも積極的に発信するなど、アンバサダーとしての役割を務めてきた。

そんな貢献を感謝され、この日はパークがプレゼントを用意。本物そっくりのパインバットを送られた。ところが、思いも寄らない事態が発生。水谷がパークへのお礼として持参したのも、パイン柄のデザインが施された特注バット。これには「まさかかぶるとは思わなかった」と苦笑するしかなかった。

今年もアンバサダー職は継続。「成績もそうですけど、パイナップルというイメージを浸透させて覚えていただけたからこその今日だと思う。１年間できてよかった」と感慨を込めた。さらなる認知度向上を目指して“パイナポーポーズ”の回数アップ＝本塁打増と球宴での初披露が目標。「オールスターという舞台はファンの方も球団関係なく楽しめる場だと思う。今年はオールスターに出て、ホームランを打って、球場一体になってできたら最高」と意欲を口にした。