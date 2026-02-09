K−POPガールズグループのブランド評価で、IVE（アイヴ）が1位になった。韓国企業評判研究所は8日、ガールズグループのブランド評判に関する2月のビッグデータ分析の結果を発表。IVEが、ワールドツアーを終えたばかりのBLACKPINKを抑えてトップに立った。

同研究所が1月8日から今月8日までに測定したブランドビッグデータ4538万9287件を分析し、参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数でブランド評判指数を算出した。

IVEブランドは、参加指数12万9880、メディア指数58万3283、コミュニケーション指数164万2334、コミュニティー指数283万4962となり、ブランド評判指数は519万460と分析された。1月のブランド評判指数より9・1％上昇した。

2位のBLACKPINKは486万1840だった。

3位にはTWICE（トゥワイス）、4位にRed Velvet（レッドベルベット）、5位にaespa（エスパ）が入った。他にILLIT（アイリット）が6位、LE SSERAFIM（ル セラフィム）が9位だった。