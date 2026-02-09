犬が居心地悪いと思っているときの行動7つ

犬はストレスを感じると、さまざまなカーミングシグナルを出します。中には見逃したくないサインである場合もあり、いち早く気づくことで愛犬の気持ちに寄り添えるようになります。

愛犬の気持ちや行動が気になる方は、ここでご紹介する犬が居心地悪いと思っているときの行動7つをチェックしてみてください。

1.あくびを繰り返す

犬があくびを繰り返すのは、緊張をほぐそうとしている可能性があります。眠くなさそうなのにあくびを繰り返す場合は、何らかのストレスを感じているのかもしれません。

「ふわ～」と犬があくびをする姿はどこかのん気にも見えますが、不安な気持ちを落ち着かせようとしている場合が多いです。もし犬の行動に違和感を感じるときは、その場の状況をよく確かめてみる必要があるでしょう。

2.舌なめずりをする

喉が渇いているわけではないのに、犬が鼻をペロッと舐めて舌なめずりをするのもストレスサインのひとつです。飼い主に叱られるのがつらい、知らない場所で緊張するといった、その犬にとって嫌な状況に直面しているのかもしれません。

舌なめずりを連発する場合は、愛犬の感情や状況を探ってみるとよいでしょう。

3.目を合わせない

犬が落ち着かない様子で目を合わせない、目を合わせても「プイッ」と逸らすのも居心地の悪さを感じているときです。飼い主に対して後ろめたいことがある、その場の空気に嫌悪感を感じているなどの原因がないか突き止めてみてください。

4.口をくちゃくちゃする

犬が口を動かしてくちゃくちゃ音を立てるのも、ストレスサインのひとつだと言われています。不安や緊張を感じたときに、自分を落ち着かせるために口をくちゃくちゃする犬も少なくはありません。

ただし、リラックスをしたり甘えていたりするだけの場合も多く、口腔内のトラブルや胃の不調といった病気を抱えていたりする場合もあります。

犬をよく観察したうえで、何が原因となっているのか判断した方がよいでしょう。

5.体を掻いたり舐めたりする

犬が体をボリボリ掻いたり、ペロペロ舐めたりする行動も、居心地の悪さを感じている可能性があります。ただ単に体が痒い、毛づくろいをしたいという場合も多いですが、よくわからないタイミングで行う場合はストレスを紛らわそうとしているのかもしれません。

ただし、頻繁にみられる場合は、皮膚に異常がないかチェックする必要があります。

6.体をブルブル震わせる

犬が突然体を「ブルブル！」と震わせるのも、ストレスサインのひとつです。イタズラを注意されたときや、苦手な犬が近づいてきたとき、恐怖を感じたときなどに気持ちをリセットさせるためによく見られます。

ただし、てんかんや関節炎などの病気のサインである可能性もあるため、自己判断は行わないようにしましょう。

7.その場を離れる

犬が居心地の悪さを感じると、その場をスッと離れてしまうことはよくあります。叱られるのが苦痛で物陰に隠れたり、救急車や花火の音が怖くて奥の部屋に逃げたりなど、目の前のストレスから離れたい気持ちが行動に表れています。

犬にとって快適な環境づくりのポイント

愛犬には「居心地悪い」という状況から、できる限り逃してあげたいものですね。ここでは、犬にとって快適な環境づくりのポイントをまとめてご紹介します。

パーソナルスペースを与える

まずは、愛犬が安心して過ごせるパーソナルスペースを与えることから始めます。リビングの隅など静かで安全な場所を選び、洞穴のような空間を作ってあげると犬は落ち着いて過ごしやすいです。

誰にも邪魔されない、いい意味での逃げ場となるような場所を確保しましょう。愛犬とは適度な距離を保つようにして、のんびりと過ごしているときは遠くから見守ってあげてください。

環境を整える

愛犬が快適に過ごすための環境を整えましょう。フローリング床には滑り止めのマットなどを敷いて、足腰への負担を軽減させます。

温度管理を徹底し、テレビや洗濯機の近くなどの音の影響を受けやすい場所は避けます。また、ニオイに敏感な犬のために、部屋の芳香剤や柔軟剤はできるだけ無香料のものを選ぶとよいでしょう。

犬が居心地の悪い状況を作らないために、手の届く場所に物を置かないような配慮も必要です。電気コードや観葉植物など、口にすると危険な物にも近づけないように工夫を行ってください。

まとめ

愛犬から発するサインの中には、居心地の悪さやストレスを感じているものが案外多く隠れているのかもしれません。もし愛犬に居心地の悪そうなサインが見られたら、原因を探るためにそっと観察してみるのもひとつの方法です。