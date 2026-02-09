J観戦の女子アナ「めちゃ綺麗」“もっこもこな１日”に反響「女神」「めっちゃくちゃ可愛い〜」
フリーアナウンサーの中川安奈さんがインスタグラムを更新。Jリーグ観戦を報告した。
「槙野智章新監督の初陣を応援しにホリプロファミリーで行ってきました」
２月８日に開催されたJ２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節・藤枝対岐阜を現地観戦。「雪の影響で新幹線も遅延があったり色々心配でしたが 静岡に到着してみたら快晴でひと安心」とのこと。「できる限りの防寒を！と思い、服を重ねに重ねていたので もっこもこな１日でした」と綴る。
スタンドで応援グッズを手にする写真などをアップロードしたこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「サッカー応援いいですね！」
「天気良さげでいいですね」
「かわいい」
「めっちゃくちゃ可愛い〜」
「サッカースタジアムで勝利の女神」
「ニット帽可愛すぎです」
「ジャケット カッコいい」
「さすがホリプロ、団結力が強いですね」
「寒い中お疲れ様でしたー」
「次戦は勝ちましょう」
なお、試合は２−０で岐阜の勝利。中川さんは「次はもっともっと応援して勝つぞーー（藤枝駅が槙野さん一色でした）と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
