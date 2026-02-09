「C・ロナウドのような選手はもう現れないと思っていた。けど、キリアンなら…」 マドリー指揮官、エンバペに“最大級”の賛辞
レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア監督が、FWキリアン・エンバペに最大級の賛辞を送っている。8日、スペイン紙『アス』が伝えている。
2025年のクラブにおいて公式戦で59得点を叩き出して、クリスティアーノ・ロナウド（現：アル・ナスル）が保持するクラブ年間最多得点記録に並んだキリアン・エンバペ。今年に入っても、公式戦6試合で8得点という驚異的なペースを維持する“怪物”は、8日のラ・リーガ第23節バレンシア戦にもスタメン出場すると、1点リードで迎えた後半アディショナルタイムに追加点をマーク。2−0の勝利に貢献していた。
試合後、選手時代には苦手意識が強かったバレンシアとのアウェイゲーム（11年間で3勝）で、見事に勝利したアルベロア監督は「メスタージャでの試合は、いつも歯医者に行くようなものなんだ。試合の難しさ、彼らの要求の高さは知っている。とてもシリアスかつ、コミットメントの高い内容だった。満足している。これからも改善を続けていく」と振り返った。
そして、チームメイトとしてクリスティアーノ・ロナウドの全盛期を間近で見てきた指揮官は、「キリアンの才能を言い表す言葉が尽きそうだよ」と前置きした上で、「クリスティアーノのような選手はもう現れないだろうと思っていたけど、彼はその道を歩み始めている」と最大級の賛辞を送った。
さらに、「彼を擁することはとても幸運だ。今、世界最高の選手なんだからね。先ほども言ったように、クリスティアーノは異星人のような存在で、キリアンを以てしてもその道のりはまだ果てしないけど、その星に辿り着けるだけの才能がある。クリスティアーノを超えられるか？ それができる人がいるとしたら、キリアンしかいない」と無窮の怪物について語っている。
ワールドカップイヤーとなる2026年。この絶好調ぶりをレアル・マドリード、そしてフランス代表で継続することができれば、クリスティアーノ・ロナウドが5度受賞したバロンドール賞を、初めて手にする可能性が現実味を帯びてくるだろう。
