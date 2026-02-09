【中継】雪山に刺さった外壁 爆発の威力で…電線にはしご 周辺地域はガス止まり生活にも影響 札幌
札幌市手稲区西宮の沢で住宅が爆発する火事があり、１人が死亡、４人がけがをしています。
爆発があった住宅街から中継です。
木の板が張られている場所にはもともと窓ガラスがありました。
こちらの家は爆発現場から５０メートルほど離れている場所なのですが、それでも大きな被害があったということです。
そしてこの地域のいたるところに被害が出ていまして、この雪山には家の外壁などに使われる鉄のかなり硬い外壁が折れ曲がった状態で雪山に刺さっています。
さらにその雪山が少し黄色くなっていたり、さらには足元にピンク色の綿のようなものが落ちているのですが、これは家の断熱材です。
こういったものがこの地域いたるところに散乱しています。
そして爆発があった現場というのがこちらです。
あの場所に一軒の家があったのですが、もうその姿を見ることはできません。
残っているのは黒く焼け焦げたがれきのみです。
この時間もかなり寒い中ではあるのですが、近所の方が外に出まして、がれきを撤去するという活動を行っていらっしゃいます。
改めてこちらの爆発のあった現場なんですが、もともとはこういった家がありました。
この家一つが今回の爆発で丸々なくなってしまったということです。
現在その現場に面影を感じることはできません。
さらにこの爆発の威力というのを物語るのが、電線にぶら下がっている黒いはしごなんです。
断線の恐れもありますのでかなり危険なものなんですが、おそらくですけれどもこの爆発のあった家の屋根にかかっていた黒いはしごではないかと思われます。
家一軒挟んだ場所の電線にはしごがかかっているということで、その爆発の威力というのもものすごかったのではないかと予測できます。
さらにこの地域、ガスが完全に止まっています。
この地域は一軒一軒にプロパンガスのボンベがあるわけではなく、一つの倉庫から地下の管を通って各家庭にガスが供給されています。
被害を最小限に抑えるためでしょうか。
現在この地域はガスが止まっていて、ライフラインにも影響が出ています。
この地域いたるところにがれきがありまして、近くには小学校などもありますので、明日以降も少し心配なところです。