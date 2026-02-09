「シュンは鋼のメンタルの持ち主」重圧の中で魅せた“圧巻演技”　海外メディアも絶賛「金メダルにも勝る輝き」【冬季五輪】

佐藤駿の圧巻の演技を海外メディアも絶賛した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦の男子フリーで佐藤駿が圧巻の演技を見せ、海外メディアも絶賛している。

日本は団体で惜しくも米国に1ポイント差で敗れて銀メダルとなったが、フリー曲『火の鳥』を演じ切った佐藤に対し、専門メディア『Golden Skate』の公式インスタグラムは、演技後の佐藤と応援席にいた日本チームが称えて迎え入れる写真を添えてこう綴った。

「ノーミスの演技を見せてくれたシュン・サトウ、なんて見事な頑張りでしょう！彼が手にした銀メダルは、金メダルにも勝る輝きを放っている！チームジャパン、本当におめでとう！」

この投稿には「駿くんパーフェクト素晴らしい演技でした！銀メダルを誇りに思います」「最終滑走の重圧も自己ベスト更新に変えて素晴らしいメンタル」「素晴らしいパフォーマンス」「シュン、あなたは最高！！！」「シュンは鋼のメンタルの持ち主。圧巻の演技だった！」と、重圧の中で圧巻の演技を披露した佐藤への称賛の声が相次いだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]