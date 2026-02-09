佐藤駿の演技直後…「最高に清々しい光景」 日本チームの“一体感”が生まれた瞬間に「泣ける」【冬季五輪】
佐藤駿の演技後、日本の一体感を示す写真が話題となった(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で日本が銀メダルを獲得した。米国と59ポイントで並んで迎えた男子フリーは佐藤駿が出場し、完璧な演技を見せて観客を魅了した。得点は194.86点で自己ベストを記録した。
【写真】佐藤駿の演技直後に生まれた「泣ける」ショットをチェック
応援席の仲間も佐藤を称え、その象徴的なシーンを『五輪公式X』の日本語版アカウントが1枚の写真を添えて投稿している。Xには「最終滑走、会心の演技をみせた佐藤駿選手をたたえる日本代表」と綴られている。
さらに「全員でつかみとった銀メダル おめでとうございます」と記され、写真は両手を突き上げている佐藤と、笑顔の日本チームの面々を重ねたものだ。
この投稿にはファンから「チーム全員で勝ち取った銀メダル、本当に感動的ですね」「団体戦っていいね 本当に心が温かくなりました」「ええ写真やな〜」「私の中では金メダルです」「朝から感動しました！本当に尊敬します！」「最高に清々しい光景 早朝から良いもの見ました。金メダル以上に価値のある銀メダルです」「もうこの写真一枚で、泣ける」と、多くの感動の声であふれていた。
わずか1ポイント差と、接戦の末に惜しくも米国に敗れたものの、日本チームの演技と一体感は大きな感動を呼んだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
