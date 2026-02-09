スターバックス コーヒー ジャパンは、2月18日から全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー ＆ カフェ」において、春の訪れを告げるスプリングシーズン第一弾がはじまる。スターバックスがオリジナルで開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役に、ハニーレモンとピスタチオで仕上げたさわやかな春のティーラテ「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット ／ アイス）」を販売する。また、ティーを美味しく、さらにティーを楽しむために、イタリアの食文化を体験できるイタリアンベーカリー「プリンチ」から、このシーズンに味わえる「トルタ ピスタチオ＆ベリー」も登場する。

「スターバックス ティー ＆ カフェ」から、日本オリジナル茶葉として開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」は多くの消費者に愛され、昨年4月の登場から1年を迎える。ホットティーやアイスティー、ティー ラテと様々なティー体験を提供し続けてきたが、新たにスプリングシーズン第一弾では「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役にレモンの爽やかな味わいが合わさり、春の訪れを五感で感じることができるティー ラテを開発した。



「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」（左から：ホット、アイス）

「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット／アイス）」は、アールグレイと彩りあふれる花々を合わせた「アールグレイ ブーケ ディライト」のティーラテに、上品な甘さと爽やかでほんのりフローラルな余韻が残る口当たりの良いアールグレイティームースを合わせた。トップに、マヌカハニー入りはちみつのコクとレモンピールの甘酸っぱさが際立つ相性抜群のレモンジャムをのせて、トッピングには柑橘の爽やかな香りが広がるベルガモットシトラスパウダーと、ほのかに香ばしいクラッシュピスタチオで仕上げた。一口飲むと、ハニーレモンと華やかな味わいが口の中に広がり、待ち遠しい春を先取りできるティーラテになっている。「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」は、ホットとアイスの両方をご用意しているので、その時の気分に合わせて楽しめる。

華やかで色鮮やかな“ブーケ”を感じる「アールグレイ ブーケ ディライト」で、一足早い春を体験してみてほしい考え。

「アールグレイ ブーケ ディライト」は、アールグレイの特徴である爽やかなベルガモットの香りに、ラベンダー、ローズ、ハイビスカスなどいくつもの花々の香りが重なり、余韻にはクリームを思わせる甘く優しい風味が続く。

このスプリングシーズンから人気の「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」が、消費者の好みに合わせてノンシロップでのオーダーも可能になる。すっきりとした味わいで、ティーの華やかな風味や香りをダイレクトに楽しめる。今回の「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」のノンシロップオーダーが可能になったことで、スターバックス ティー ＆ カフェで用意しているホット、アイスのすべてのティー ラテがノンシロップでのオーダーが可能になる。消費者の好みに応じてカスタマイズできるティー ラテで自分好みの味わいを見つけてみては。



「トルタ ピスタチオ＆ベリー」（左）

「スターバックス ティー＆カフェ」では、上質な茶葉とボタニカルな素材を選び抜いたティーブランドTEAVANA（ティバーナ）の多彩なティービバレッジを提供し、五感がめざめるティー体験を届けてきた。消費者のティー体験をより豊かに、よりティーの世界が広がることを願い、「スターバックス ティー＆カフェ」のティービバレッジと相性の良い春のプリンチデザートを提案している。このシーズンだけ味わえる、新しいティー体験をぜひ楽しんでほしい考え。

「トルタ ピスタチオ＆ベリー」は、バター香る香ばしいタルト生地に、ピスタチオの香り豊かなアーモンド生地を重ね、丁寧に焼き上げた。ブルーベリーとラズベリーの甘酸っぱさが心地よく広がり、素材の調和を楽しめるタルトになっている。

［小売価格］

アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（Hot／Iced）

持ち帰りの場合：707円

店内利用の場合：720円

トルタ ピスタチオ＆ベリー

持ち帰りの場合：864円

店内利用の場合：880円

（すべて税込）

［発売日］2月18日（水）〜

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp