日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、牛乳や炭酸で割るだけで手軽にカフェドリンクを楽しめる「日東紅茶 おうちカフェシリーズ」の新商品として、「日東紅茶 オリジナルマンゴーラッシーベース 490ml」と「日東紅茶 オリジナルクラフトコーラベース 480ml」を、2月23日から発売、「日東紅茶 オリジナルレモネードベース 490ml」をリニューアル発売する。

「日東紅茶 おうちカフェシリーズ」は、「自宅で手軽にカフェ気分を楽しめる」をコンセプトに開発した、牛乳や炭酸で割るだけで簡単にドリンクが作れる希釈タイプの飲料。好みの濃さで割って楽しめる。

また、アイスやヨーグルトにかける、ジュースや好みのトッピングと合わせて楽しむ等、スイーツやアレンジドリンクにも使える優れもの。幅広い用途で楽しめる。



「オリジナルマンゴーラッシーベース」

「オリジナルマンゴーラッシーベース」は、インド発祥の爽やかドリンク。牛乳で割るだけで手軽に楽しめる、希釈タイプのマンゴーラッシーとなっている。リラックスタイムはもちろん、食事時にも楽しめるよう、希釈飲料の利用シーン拡大を意識して開発した。マンゴーの芳醇な甘味とラッシーの爽やかさをイメージして味づくりをしたという。

パッケージは南国フルーツであるマンゴーを想起させるビビッドなピンクを基調とし、お洒落なカフェをイメージしたデザインに仕上げた（3倍希釈推奨）。



「オリジナルクラフトコーラベース」

「オリジナルクラフトコーラベース」は、スパイスと柑橘の香りが特徴で、炭酸水で割るだけで手軽に楽しめる、希釈タイプのクラフトコーラになっている。シナモン、カルダモン、クローブ、ナツメグ、ショウガ、コショウの6種類の香辛料抽出物を使用しており、柑橘の爽やかな香りとスパイスの複雑な味わいが、いつものコーラとひと味違う特別感を演出する。

パッケージはコーラらしい深みのあるえんじ色を基調に、クラフト紙を思わせるデザインを組み合わせることで、手作り感のあるクラフトコーラを表現した（3倍希釈推奨）。



「オリジナルレモネードベース」

「オリジナルレモネードベース」は、新たに瀬戸内レモンエキスを使用。水や炭酸で割るだけで手軽に楽しめる、希釈タイプのレモネードになっている。リニューアルによって、新たに瀬戸内レモンエキスを配合した。「おうちカフェシリーズ」の一員として、パッケージデザインも一新。カフェの看板を思わせる商品名のデザインと、レモンの爽やかな味わいをより感じられる色調に仕上げている。

ビタミンCたっぷり、クエン酸1000mg配合（1杯40ml換算）。はちみつ入り（4倍希釈推奨）。

［小売価格］各390円（税別）

［発売日］2月23日（月）

三井農林＝https://www.mitsui-norin.co.jp