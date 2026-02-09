協同乳業は、「メイトーのなめらかプリン」25周年記念商品として発売し、好評だった「のむメイトーのなめらかプリン」を今年も2月24日から数量限定で発売する。

2024年に「メイトーのなめらかプリン」発売25周年を記念して数量限定で発売された「のむメイトーのなめらかプリン」を、多くの消費者からのリクエストを受け、今年も数量限定で復活発売する。2024年の記念発売、および、昨年の復活発売を合わせ、累計出荷本数200万本超えの人気商品となっている。

同商品は、「メイトーのなめらかプリン」が「なめらかすぎて飲める」というファンの声をヒントに開発した、新感覚のプリン飲料。過去発売時には、インフルエンサーや著名人の人々からSNSで紹介されるなど、多くの反響があった。

「のむメイトーのなめらかプリン」は、「メイトーのなめらかプリン」の3大要素である“くちどけ”、“なめらか食感”、“濃厚な味わい”はそのままに、飲んだ瞬間に口の中で「なめらかプリン」の香りが広がる。口に残るミルクの香りと味わいも「なめらかプリン」の後味に近づけ、ドリンクでありながら「なめらかプリン」の味わいを忠実に再現した商品となっている。もったりとした食感にすることで、ストローで吸ってもプリンのような食感を感じられるようこだわっている。内容量は「メイトーのなめらかプリン」の約2倍で、なめらかプリンをもっとたくさん食べたいと思っていた人にもうれしいサイズとなっている。

容器をタテに振る回数で、好みの食感に調整することができる。商品開発担当おすすめの回数は5回。口の中でとろっととろける食感とクリームの香りをしっかり感じることができる。

1回なら「どろっと」、5回なら「とろっと」、15回振ると「なめらか〜食感」になるという。ぜひ、お気に入りの食感を見つけてみてほしい考え。

「メイトーのなめらかプリン」オリジナル商品のファンの人も、はじめましての人も、ぜひこの機会に、自分好みの食感を見つけながら「のむメイトーのなめらかプリン」を楽しんでほしいうという。

［小売価格］212円（税別）

［発売日］2月24日（火）

協同乳業＝https://www.meito.co.jp