橋下徹氏「（文句を）いっぱい言います」 “メディアの役割”について持論
元大阪府知事・大阪市長で、日本維新の会創始者の橋下徹氏が、9日放送の『ライブニュースイット』（月〜金 後3：42）にスペシャルキャスターとして出演。きのう8日に行われた衆院選の結果について言及した。
【動画】小林鷹之政調会長、高市総裁のNHK『日曜討論』欠席について語る
番組冒頭、メインキャスターの青井実から「衆院選一夜明けたわけですけど、ここから政治大きく変わってきそうです」と振られると、橋下は「僕はダイナミックな政治になることを期待しています」と受け止め。
続けて「ただ、メディアの役割、むちゃくちゃ大きくなります。あと、高市さんもなんでも法律やろうと思ったら通せられるわけですから。これまでのような、もう文句ばっかり言うような政治批評、政治報道から脱却して、的確に政策をみんなに考えてもらうような、そういうメッセージが必要だと思いますよね」と端的に話した。
すると青井キャスターから「じゃあ、橋下さんも文句は言わない？」と問われると、橋下は「いっぱい言います」と笑顔で即答。これには、スタジオが爆笑に包まれた。
橋下は「（文句を）言いながら…」と続けると、青井キャスターも「しっかり見ていくという。今回もしっかり見つめていきたいと思います。よろしくお願いいたします」とフォローし、番組がスタートした。
