FRUIT ZIPPERの真中まな（26）、CANDY TUNEの福山梨乃（28）と村川緋杏（26）が9日、東京・原宿で「KAWAII MONSTER LAND ―HARAJUKU―」のオープニングセレモニーに出席した。

アソビシステムとGENDA GiGO Entertainmentは13日、歌手きゃりーぱみゅぱみゅのミュージックビデオを手掛けたことなどで知られるアートディレクター・増田セバスチャン氏がプロデュースする「KAWAII MONSTER LAND ―HARAJUKU―」（以下、KML）を竹下通りにオープンする。

KMLはかつて原宿で営業していた「KAWAII MONSTER CAFE」から始まったモンスターのストーリーの新章となる新しいエンターテインメント施設。「まだ誰も知らない原宿の地下に広がるワンダーランド」をテーマに、ティーカップ型ライドや、屋台ストリートなどさまざまなスポットを展開する。

オープンを前に、3人は、カラフルでポップなフードを試食したり、モンスターガールのショーを楽しんだり、メインキャラクター・チョッピーと触れ合ったりと大満喫。福山は「原宿の新名所として、日本はもちろん海外の皆さんにもたくさん遊びにきてもらえる場所になったらとってもすてきだなと思いました」と期待した。

村川も「夢ってこんなに現実的に表すことができるんだと思いました。それが原宿にあることがうれしいですし、もっともっとこのカワイイカルチャーが世界に羽ばたいていくといいなと心から思います」と夢見心地で語った。

真中は「テーマソングを歌いたい」「怖いものが苦手なんですけど、それも吹き飛ばすような観覧車を作ってほしい」と増田氏にリクエスト。海外での拠点拡大も希望し、増田氏も「なんでもやるよ！」と実現の可能性を示唆していた。