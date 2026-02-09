¡Ú½°±¡Áª¡ÛÃæÆ»¡¦ÀÆÆ£Å´É×»á¤¬àÅöÁª³Êº¹á¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡¡µìÎ©·û¤ÎÀ¸´ÔÎ¨15%¡¢µì¸øÌÀ¤Ï100¡ó
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£¹Æü¸áÁ°£±£±»þ¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÅÞËÜÉô¤Ç½°±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÎÁ´£´£¶£µµÄÀÊ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÃæÆ»¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï£´£¹µÄÀÊ¡£ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿µì¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤Ï£²£¸¿ÍÁ´°÷¤¬ÅöÁª¡£µìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï£±£´£°¿Í°Ê¾å¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ï£²£±¿Í¡£àÀ¸´ÔÎ¨á¤Ï£±£µ¡ó¤È¤«¤Ê¤êÈóÂÐ¾Î¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÌîÅÄ»á¤ÈÀÆÆ£»á¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖÈæÎãÌ¾Êí¤Î¾å°Ì¤òµì¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤¬Àê¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢µìÎ©·û¤ÎµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¼«ÂÎ¤¬¡ØÁíÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÈæÎã¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Îº¢¤«¤éÁ´¹ñ¤ËÁí»ÙÉôÄ¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Íè¤¿¤ëÁíÁªµó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò³äÊ¬Ã´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÇÛÃÖ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯º©ÃÌ²ñ¤Ê¤É¤Ç°ìÄêÄøÅÙ¤Î¤´ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬¤¤Á¤Ã¤È½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é£±¡Ü£±¤¬£²¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤Î»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¤è¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÀÆÆ£»á¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢²æ¡¹¡¢Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÈæÎãÃæ¿´¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¿Ë¤È¡¢µìÎ©·û¤Î³§ÍÍ¤¬³ÆÁªµó¶è¤Ç¤â¤¦¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¸å¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µÄÀÊ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÃæÆ»¤Î²ô¤ò¤É¤¦Âç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤·¤Æ£±¡Ü£±¤ò£²°Ê¾å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£