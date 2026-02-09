高尾颯斗×渡邉美穂が語る、『ゆかりくんはギャップがずるい』での仲睦まじいエピソード

高尾颯斗と渡邉美穂がW主演を務めるドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』は、"ギャップ"に心を揺らされる年上男子・ゆかりくんこと葉山縁と、表では平静を装いながら内心では感情が大渋滞していくヒロイン・森芽衣子が織りなすラブコメディだ。

原作を読んだ瞬間から「最初のギャップがずるい」と心を掴まれたという高尾は、ゆかりくんの"可愛らしさ"を自分の中でどう立ち上げるかに向き合った。一方の渡邉も、芽衣子に強く共感したと語りつつ、役としての説得力を支えるために声や発声の面からもアプローチしていったという。クランクイン初日から一気に距離が縮まったという現場の空気も交えながら、二人が掴んだキャラクターの核心と、撮影を通じて見えてきた互いの素顔を聞いた。

――最初に、台本や原作を読んだときにお二人がいちばん心を掴まれたポイントはどんなところでしたか？

高尾「率直な感想としては、ゆかりくんのギャップがずるいな、って気持ちになりました。1巻の後半で、ゆかりくんが刑事だとわかるんですけど、そこで『どんな展開！？』と驚いたのを覚えています」

――自分も男ですけど、ギャップっていいなと思いました

高尾「わかります(笑)」

渡邉「私は、ラブコメあるあるだと思うんですけど、ヒロインが脳内でひとり喋り続けるじゃないですか。あれが冒頭からしっかり効いていて、そこで一気に引き込まれました。同じ女性目線としては、表ではポーカーフェイスでふーんってやり過ごしているのに、内心では『なにそれ、ずるい、可愛い！』って大騒ぎしてしまう瞬間って、誰しもあると思うんです。芽衣子ちゃんの脳内ボイスみたいな部分は、すごく共感できましたし、作品に引き込まれたポイントでした」

「ゆかりくんに思わずキュン！とした」と語る、高尾颯斗と渡邉美穂

――キャラクターを演じていて、共感するポイントも多かったですか？

渡邉「いっぱいありました。私も、思っていることをあんまり出せないタイプなので、内心ではギャップずるいとか思いながら、外ではケロッとしている感じは、すごく共感しました」

――渡邉さんは思ったことをストレートに伝えるタイプなのかなと思っていました

渡邉「そうですよね、よく言われます(笑)。天真爛漫さはあると思います。ただ、本当に思っていることは言えないんです」

"ゆかりくん"こと葉山縁役を演じる高尾颯斗

――そういうところも含めて伺いたいんですが、お二人の第一印象と、撮影を重ねていくにつれて見えてきた新たな一面はありましたか？

高尾「第一印象で覚えているのが、支度部屋に入ったときに、もう声が聞こえていたんです。カメラが回ってないときでもずっと元気な人なんだなって思いました」

渡邉「いやいや(笑)」

高尾「しかも会話が止まらずずっと喋っていて、すごく元気な人だなって。W主演が初めてで、不安もありましたが助けてくださいました」

渡邉「私は、ご一緒する方をまず調べようと思ってInstagramを見たら、ハイトーンだったんですよ。こんな方がゆかりくんやるんだって思ってしまって(笑)。勝手なイメージで、めちゃくちゃクールそうだし、あんまり喋れないタイプなのかなって。ゆかりくんって、ワンコ系のふわふわ男子っぽいイメージがあったから、『え、本当にこの人がやるの？』って正直思っていました。でも実際会ったら真逆で、とても柔らかいし、よく笑う人で。すごく喋りやすかったので、すみませんって思いました(笑)。でも、そういう意味では、本当にギャップがあってゆかりくんだなって思いましたね」

高尾「嬉しいです」

――高尾さんは渡邉さんの内面みたいなものは撮影を重ねる中で見えてきたりしました？

高尾「そこは......」

渡邉「最初の印象がただのうるさい人でそのままだったらどうしよう(笑)」

高尾「うるさいとは言ってないです(笑)。でも現場では、ずっと引っ張ってくださっていて、撮影が進むにつれて、その力がより強く見えてきて、この作品自体を良くしようとしてくださっているところを見て、僕も頑張んないといけないなと思ったので、すごいなと思いました。リスペクトしています」

――現場でも、渡邉さんのリーダーシップに引っ張られる、みたいな

高尾「細かいところも全部気にしてくれて、ありがとうございますって思っていました」

――今の自然体のやり取りを見ていても、すごくいい関係性ですよね

渡邉「本当に平和です。あと、同い年というのも大きかったですよね。役柄的には、ゆかりくんのほうが4つ上という設定なんですけど、同い年だから初日から自然と話せましたし。しかもクランクイン初日が、いきなり最初のシーンからハードで......そこでゲラが発動しました(笑)」

高尾「あそこは大変でした(笑)」

渡邉「初っ端が上裸で、服着てなかったんですよ。だから、もうお互いやるしかないみたいな感じで。恥ずかしがっている場合じゃない！というシーンだったので」

高尾「時間はどんどん過ぎていきますし、現場は前に進んでいくので、『このシーンから始まるんだ......』とは思いつつも、なんとかやり切りました」

――序盤にそのシーンがあったことで、いい意味で吹っ切れた部分もありましたか？

高尾「確かに(笑)。僕もスケジュールを見たとき、『クランクインの挨拶、上裸なのかな......』って勝手に想像して、ちょっとドキドキしていました」

渡邉「私、実は人見知りなんですけど、良い意味で吹っ切れたので、良かったです」

高尾「嘘です絶対、人見知りじゃないです(笑)」

渡邉「本当だよ(笑)。でも人見知りだからって言い訳している場合じゃないですし、役としても恋仲になる間柄なので、頑張っていっぱい喋ろうと思って喋りました。短い期間でしたけど、いい現場でしたね。他のキャストも含めて、みんな仲が良かったと思います」

ヒロインの森芽衣子役を演じる渡邉美穂

――その流れで伺いたいのですが、濱岸さんとも今回共演されています。卒業後に、同じ作品で共演するというのはなかなかないですよね

渡邉「そうなんですよ。まさかこんなに早く実現するとは思っていなかったですし、リアルでも親友と言えるくらい仲のいいひよりちゃんが、芽衣子の親友の真木菫役というのはすごく運命を感じました」

――改めて、演じるうえで特に意識したポイントや、挑戦だったことを教えてください

渡邉「いちばん苦戦したのは、アナウンススクールの講師という役柄だったことです。まず、自分の声や発声がきちんとしていないと説得力が出ないと思ったので。発音を整えたり、発声もなるべく綺麗な声で出せるようにしたり。実際のアナウンサーの方の映像をたくさん見て、動画で確認しながら、なるべく真似しようとしたんですけど、すごく難しかったです。意外と『この言葉って、こんなに言いづらいんだ』という発見もあって。役作りというより、練習でした」

高尾「難しかったのは、ゆかりくんの可愛らしい部分です。原作を読んでいるときからこれは自分にないものだと思っていたので、どうやったら可愛いワンコに見えるんだろうとずっと考えていました。かっこいい部分よりも、ゆかりくんのキュートな部分のほうが難しかったです。しかも作っているあざとさではなくて、無意識なものだと思うので、そこを意識しました」

――でも、いい意味で高尾さんだとは思わなかったです

高尾「よかったです。いかに"高尾颯斗"を消せるかが課題でした」

渡邉「60秒のPR映像を見た感じでも、全然違う人に見えるんですよ。でも、油断すると高尾さんが出るんです(笑)。普段のグループ活動でも、ファンの方と交流するときに甘い言葉を求められても、ネタに逃げているらしいです」

高尾「向き合ってこなかったんですね(笑)」

渡邉「私が現場で、『あっためてってファンの人に言われたら、どうするの？』って聞くと、『ファイヤー、ボーン！』って答えるんです。なにそれ、って(笑)」

高尾「本当に、全部回避してきたので......とうとう来てしまった、という感じです」

渡邉「でも、そういう人がやるから威力があると思っていて。一生懸命頑張って研究してきたんだろうなって感じました」

高尾「ありがとうございます！」

高尾颯斗・渡邉美穂

