安藤優子、自宅書斎での仕事風景公開「モニターにメモ貼ってるの親近感」「落ち着く空間」の声
【モデルプレス＝2026/02/09】キャスターの安藤優子が2月8日、自身のInstagramを更新。自宅の書斎を公開し、注目を集めている。
【写真】67歳ベテランキャスター「理想の書斎」壁一面にメモ貼られた自宅での仕事風景
同日、「本日はバタバタしようがないので､じっくりデスクワーク・デーとしたいと思います」とし、デスクの横に用意された椅子の上で愛犬がくつろぐ様子を公開していた安藤。続く投稿では「実はこうなっています（笑）」とつづり、自宅の書斎で仕事をする姿を披露した。
書斎の壁一面には資料やメモが貼られ、安藤は大量の資料が並ぶデスクでパソコン作業に集中。愛犬は安藤の横に置かれた椅子に座っており、画像には「かーさんの書斎」「ずっと仕事してる」「ホントは隣で退屈！」「寝るしかないわけね」と愛犬目線のコメントが添えられている。
この投稿には「理想の書斎」「仕事風景が見られてうれしい」「ワンちゃんが可愛い」「落ち着く空間」「モニターにメモ貼ってるの親近感」「プロの書斎」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤優子、書斎での素顔を公開
◆安藤優子の投稿に反響
