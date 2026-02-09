【ボンカレー】焙煎スパイスの大人向けカレーと、“国産野菜1食分”対応カレーの2品が新発売
大塚食品はレトルトカレーの『ボンカレー』ブランドから、「ボンカレーネオ スモーキー ビーフカレー 薫りとコク 辛口」と「1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー」の2品を、3月2日(月)から全国で発売する。いずれも『ボンカレー』ブランドの新提案として、味わいの深化と多様な食のニーズへの対応を打ち出した商品だ。
【画像を見る】「ボンカレーネオ スモーキー ビーフカレー 薫りとコク 辛口」と「1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー」の調理例を画像で見る〈新商品2品の特徴〉
「ボンカレーネオ スモーキー ビーフカレー 薫りとコク 辛口」は、焙煎したスパイスの香ばしさに、燻製唐辛子を原料とする香辛料チポトレ、隠し味のコーヒーを組み合わせ、深みとコクのあるスモーキーな味わいに仕上げた。赤ワインでソテーした牛肉と濃厚なソースを使用する点も、「ボンカレーネオ」シリーズならではの特徴となっている。
「1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー」は、『ボンカレー』のおいしさを保ちながら、1食分の国産野菜を使用。アレルギー物質28品目対応、グルテンフリー、動物性原材料不使用を同時に実現し、多様な食のスタイルに対応する商品として開発された。ごろっとした具材と野菜の甘みで、満足感のある味わいに仕上げている。
また、小麦粉を使わず、常温でも固まりにくい油脂を使用することで、温めずに食べられる設計とし、非常時の備蓄食としても活用できる。辛すぎずクセのない味わいで、幅広い世代に向けた商品となっている。
「1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー」〈販売概要〉
発売日:2026年3月2日(月)
発売地区:全国
◆ボンカレーネオ スモーキー ビーフカレー 薫りとコク 辛口
内容量:200g
希望小売価格:税別310円(税込335円)
◆1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー
内容量:180g
希望小売価格:税別375円(税込405円)
販売チャネル:量販店、ドラッグストア、ECサイト等〈『ボンカレー』とは〉
『ボンカレー』は1968年2月12日に世界初の市販用レトルト食品として誕生して以来、時代とともに変化する嗜好やライフスタイルに対応しながらラインアップを拡充してきた。今回の新商品では、日常の食卓に特別感をもたらす大人向けの味わいと、現代人が抱える食の悩みに応える設計という、異なる切り口からブランドの価値を広げている。