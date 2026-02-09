女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」の福山梨乃、村川緋杏（びびあん）が９日、東京・原宿の竹下通りで「ＫＡＷＡＩＩ ＭＯＮＳＴＥＲ ＬＡＮＤ‐ＨＡＲＡＪＵＫＵ‐」オープニングセレモニーに出席した。

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの所属事務所「アソビシステム」とアミューズメント施設を手がける「ＧｉＧＯ」がタッグを組み、原宿の「かわいい」文化を前面に押し出したゲーム施設が１３日にオープン。カラフルなゲーム機に囲まれた福山は「ここが原宿のテーマパークだなと感じた。原宿の新名所として海外の人にも遊びに来てくださる場所になったらすてきだなと思いました」と目を輝かせた。

イベントでは、昨年末に初出場したＮＨＫ紅白歌合戦についても振り返り、「緊張もたくさんあったけど、とても楽しいステージを行うことができた。たくさんの方に元気を与えられた実感があって夢の舞台に立たせていただいて感謝の気持ちです」と笑顔。村川も「まさか私たちがＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ姉さんと同じタイミングで初出場を遂げられると思わなくてうれしすぎる１日でした。終わった後も本当に出たのかな？ってまだ夢のようでうれしい１日でした」と声を弾ませていた。