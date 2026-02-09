ＦＣ東京は９日、「令和７年度 渋谷区きれいなまちづくり表彰」を受賞したことを発表した。この日、渋谷区役所で行われた表彰式に川岸滋也社長が出席し、感謝状を受け取った。

クラブが渋谷区との緊密な連携を通じた、環境啓発および美化活動の継続的な推進などの活動が評価された形。自治体（渋谷区）の課題である「啓発活動の浸透と拡散」を、クラブの発信力と実際にクラブスタッフが現場へ出向くことで、地域課題の解決に向けた協働しており、毎年５月３０日（ゴミゼロの日）には、クラブＯＢでコミュニティジェネレーター（ＣＧ）の石川直宏氏が参加する清掃活動や、千駄ヶ谷大通り商店街での落書き消去活動を協働で実施。また１月には渋谷区職員、ＦＣ東京スタッフが協力し、六本木通りの壁面装飾（落書き等の）も行った。

川岸社長は「渋谷区とはここまで一緒に多くの活動をしてきました。渋谷区長からもお話があったとおり、『街の美化・街の安心安全』という部分に区として注力しているなかで、我々がその活動に参加することで、特に活動の『情報発信』を中心にサポートをしてきました。活動だけではなく、発信という側面も評価いただけことがこちらの表彰につながったと感じています。活動本体に関しましても、私たちのファン・サポーターを中心に構成されている『ＴＯＫＹＯ ＳＯＣＩＡＬ ＣＯＬＬＡＢＯＲＡＴＩＯＮ』やボランティアネットワークのみなさんのご協力と協業（協働）をいただいたことで、渋谷区のまちづくりと環境美化に貢献できたと思っております」と話した。

Ｊリーグが掲げる「地域密着」やシャレン活動との親和性も深いこの活動。環境美化活動をクラブとして推進していくキッカケについて聞かれると、「何かテーマを決めて活動をしている訳ではなく、街づくりやＦＣ東京が街や地域のみなさんに愛していただける存在になるために、地域ごとの課題や何が必要か、をみなさんと話を深めながら我々ができることを進めていくことが必要という考えです」とした上で、「渋谷区との取り組みは決して環境美化に限らず、多くの取り組みで連携をさせていただいていますし、環境や美化の分野においてニーズがあるというお話を受けていたなかで『では我々ができることは何か』と考えてきたことが本件の受賞につながったと思います。我々が何ができるかを考えていきたいですし、発展的にできることも含めて、渋谷区とは継続した連携を深めていきたいです」と、今後もタッグを組んで協働していくとした。