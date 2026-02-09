「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」オープン1周年記念 ちいかわたちが“犬張り子になっちゃった”
寺子屋は、「ちいかわ」×「和」の世界観を提供する｢ちいかわもぐもぐ本舗｣にて、菓子や雑貨の新商品を20日より発売する。
【写真】かわいすぎ！川越限定のミニ提灯マグネット
今回、20日に「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」はオープン1周年を迎える。これを記念して、限定マスコットなどの新商品とおめでたいデザインのノベルティを用意した。税込3000円以上の商品購入特典として、「和紙風缶バッジ（非売品）」が1枚もらえる。さらに8000円以上購入すると、「ゆらっとアクリルチャーム（非売品）」が1点もらえる。
20日から23日は入店に事前予約が必要。受付はちいかわもぐもぐ本舗 LINE公式アカウントにて実施する。
■川越店限定商品（2月20日発売）
『川越限定 犬張り子になっちゃったマスコット』各1980円
犬張り子になっちゃったちいかわたちのマスコットが登場。かばんにつけて、一緒に川越散策を。
『川越限定 河越茶』1188円／『川越限定 竹炭焙煎珈琲』1296円
ティーバッグで楽しめるこだわりの河越茶に、ドリップで楽しむ竹炭焙煎の粉末珈琲。使用後の缶もちょっとした小物入れに便利。
『川越限定 豆皿』990円／『川越限定 ミニフレームマグネット』495円／『川越限定 ミニ提灯マグネット』770円／『川越限定 横長のれん』各1980円／『川越限定 ボールペン』825円／『川越限定 Tシャツ（鯛だらけ・つみつみ） M／L／XL』3190円／『川越限定 パタパタメモ』660円／『川越限定 手触りの良いクリアファイル』440円／『川越限定 鈴付きキーホルダー（全8種）』各880円／『川越限定 ほどよいサイズの巾着』1320円／『川越限定 フレークシール』660円／『川越限定 マット缶バッジinカプセル』300円
■店舗共通商品（2月20日発売）
『おかおクッキー』2160円
ちいかわ・ハチワレ・うさぎの、表情豊かなかお型クッキー。プレーン味とココア味がそれぞれ6枚ずつ、かわいい缶に入っている。
※すべてのキャラクターがそろわない場合あり
■京都伏見店限定商品（2月13日発売）
『京都伏見限定 缶バッジinカプセル』300円
人気の缶バッジinカプセルに、稲荷なみんなのデザインが新登場。
『京都伏見限定 竹炭焙煎珈琲缶』1296円／『京都伏見限定 ボールペン』825円
舞妓さん姿で楽しそうなちいかわたちの、限定デザインに注目。
※価格は全て税込
（C）nagano
