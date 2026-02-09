俳優の上地雄輔と美山加恋が9日、都内で行われたドラマ『雨上がりのスカイツリー』完成披露記者会見＆上映会に出席した。



今作は、小学6年生の須崎菜々実（大井怜緒）と父・優一（上地）の親子関係を軸に、家族の絆を描く物語。優一はショーパブで演歌歌手・松村譲二のものまねを披露する芸人として働いている。ものまねの評判は上々だが、さらなる高みを目指す様子はない。かつては俳優を志していたものの、その夢を諦めた父に失望し、妻・緑（美山）とは3年前から別居状態に。そんな中、ショーパブで起きたものまねをめぐる事件をきっかけに、菜々実たち家族の運命が動き出していく。



上地と美山の共演は、小学生の頃以来だという。久々の再会が“夫婦役”だったことに美山は「いきなり夫婦役でビックリしました」と笑顔。「私も29歳なんですけど、小学生の娘がいてもおかしくない年齢なんですよね」と、娘役のうさのを見つめながら、自身のキャリアの長さをしみじみと語っていた。



同作はBS11で今春より放送予定。