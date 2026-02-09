静岡競輪CS放送キャスターの半田いまりが9日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。12〜15日に開催する静岡競輪開設73周年記念「たちあおい賞争奪戦」（G3）の魅力をアピールした。

S級S班の郡司浩平（神奈川）、吉田拓矢（茨城）ら豪華メンバーが出陣。地元は深谷知広、簗田一輝、渡辺雅也らが迎え撃つ。

注目レーサーについて、半田は「深谷選手です。どんな時でもラインに貢献する走りをしてくれます。男気がある選手なので“熱き想（おも）いが、心を射抜く。”という大会キャッチコピーを体現してくれると思います」と期待した。

また「簗田選手、渡辺選手はもちろん、熱いハートを持っている若手の日高裕太選手、望月湧世選手にも頑張ってほしい」と地元ラインでの決着を楽しみにしていた。自身は1着選手インタビューや式典に登場する。

また節間は、ガールズケイリン・児玉碧衣（福岡）とリオデジャネイロ五輪レスリング女子48キロ級金メダルの登坂絵莉さんとのスペシャルトークショー（12日）、「キンタロー。お笑いライブ」（14日）などイベント盛りだくさん。売り上げ目標は65億円。