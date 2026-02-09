8日に行われた衆議院選挙で、自民党は単独で衆議院全体の3分の2を超える316議席を獲得しました。一方、議席を大きく減らした中道改革連合ですが、野田・斉藤の2人の共同代表が役員会で辞任の意向を表明しました。中道党本部前から中継です。

49人の議員での再スタートを切る中道ですが、今週金曜日（13日）に代表選を行いトップを決め、新たな体制で立て直しを目指します。

中道改革連合 野田共同代表

「私と斉藤共同代表から、今回の歴史的な大敗の責任をとって辞任をさせていただきたいと。どうしてもなんとなく時代遅れ感がふたりにはつきまとったと思います」

中道は午後2時から役員会を開き12日告示、13日投開票の日程で代表選を行う事を決めました。

中道は旧立憲メンバーが21人、旧公明メンバーが28人で、立候補には10人の推薦人が必要ということです。野田氏は「今回落選した人が、もう1回頑張れる気持ちになる体制整備を急ぎたい」と話しました。

参議院では立憲民主党と公明党が残る中、ある党幹部は、「もともと選挙が終わったら新党に合流しようとしていたが、選挙が終わってこの状況ならすぐに一緒にとはならないだろう」と述べています。

壊滅的な打撃を受けた党の立て直しを、どれだけスピード感を持ってできるかが問われます。