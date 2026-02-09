またまた発生 国道1号を「ノーマルタイヤで走行し立ち往生」

国土交通省 滋賀国道事務所は2026年2月9日、公式SNSを更新。2月8日の夜に、国道1号の逢坂山（おうさか）付近で多数の走行不能車と停滞が発生したと報告しました。



一体何が起こったのでしょうか。

国道1号は東京と大阪を結ぶ旧東海道を踏襲する、名実ともに日本の大動脈です。このうち現場となった逢坂山付近は、滋賀県大津市と京都市山科区の県境にあります。

【画像】「えぇぇぇぇ！」 これが国道1号でスタックした「ノーマルタイヤ車」です！ 画像で見る

大津と山科を隔てるように位置する山で、JR大津駅からJR山科駅まではわずか5kmですが、大津寄りの旧関所跡付近はアップダウンが激しく、クネクネとした道が続きます。

また峠道であるため日が当たらず気温も冷えやすく、冬季には路面凍結が容易に予想される区間です。付近には国土交通省の逢坂山スノーステーションがあることからも、雪への備えを確実にしておき、十分注意して通行する必要があるといえます。

さらに2月7日から8日かけ、日本列島上空に非常に強い寒気が流れ込んだことで、災害級の大雪となる可能性が予想され、実際に普段雪が降ることのない東京都内などでも降雪に見舞われ、滋賀県南部や京都市内でもかなりの積雪を記録しました。

国道1号の各沿線地域でも雪が強まったことで、沿線の国道事務所は不要不急の外出を控え、ノーマルタイヤでの通行をしないよう事前に呼びかけるとともに、特に雪が強まった滋賀〜三重県境では通行止めを実施するなど、対策を講じていました。

しかし8日の深夜、逢坂山付近で複数台のクルマが坂を登れなくなり、立ち往生。滋賀国道事務所によれば、これらの車両は「ノーマルタイヤを装着」していたといいます。

滋賀県内では年明け1月から寒波に見舞われ、その都度、ノーマルタイヤ通行車両による走行不能事案が発生していましたが、この期に及んで再び冬装備のないノーマルタイヤ車両での立ち往生となりました。

同事務所は現場の写真をSNSにアップ。路面は圧雪状態となっており、無惨にもスタックして登れなくなったグレーのSUV、白いコンパクトミニバン、黒い本格四輪駆動車が確認できます。

いずれのクルマも、フロントウインドウまでも雪に覆われており、雪が降るなか動けなくなり、諦めてしばらく停車していたのかもしれません。

この写真とともに同事務所は「雪装備をせず雪道を走行することは、周りのドライバーに対しても危険かつ迷惑行為です！」と、あれほど大雪への備えを確実にするように呼びかけていたなかで起きた事案に対し、「迷惑」という強い言葉で“苦言”を呈すとともに、「必ず冬用タイヤの装着・タイヤチェーンの携行をお願いします」と改めて注意を呼びかけています。