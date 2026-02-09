イモトアヤコ、40歳で初のクッキー作り「テンションあがる」 素朴な出来栄えに「息子さんも喜びそう」の声
お笑いタレントのイモトアヤコが8日、自身のインスタグラムを更新した。人生で初めて挑戦したという手作りクッキーの写真を公開し、その素朴な仕上がりが反響を呼んでいる。
イモトは「40歳 人生ではじめてクッキー焼いてみました」と報告し、オーブンから出したばかりのクッキーと、皿に盛り付けられた様子の写真をアップした。公開された写真には、型を使わずに作られた大小さまざまな形のクッキーが並んでおり、手作り感あふれる温かい雰囲気が伝わってくる。
投稿では「手前味噌ですがかなり美味しく焼けました」と味に自信をのぞかせ、「やってみるとテンションあがるものです」と初めてのお菓子作りを楽しんだ様子をつづった。イモトは2022年に第1子長男を出産しており、母親としての一面が垣間見える投稿となった。
この投稿に対し、ファンからは「クッキーの仕上がり、素晴らしいですね」「美味しそうに焼けましたね」といった称賛の声が相次いだ。また、「色んな大きさがあって食べる時、息子さんも楽しいだろうなぁ」「お子さんも喜びますよね」「ご家族、仲良く味わってくださいね〜」など、家族への温かいコメントも多数寄せられている。