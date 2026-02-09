倉科カナの妹・立花のぞみ、事務所所属を報告「感謝の気持ちを忘れず、より一層努力してまいります」
【モデルプレス＝2026/02/09】タレントの立花のぞみが2月9日、公式X（旧Twitter）を更新。SHIN ENTERTAINMENTに所属することを報告した。
立花は「ご報告です。この度、ご縁があり SHIN ENTERTAINMENT に所属する運びとなりました」と発表。「これまでの大切な出会いに感謝しながら、感謝の気持ちを忘れず、より一層努力してまいりますので、これからも温かく見守っていただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とつづっている。（modelpress編集部）
1990年12月22日生まれ、熊本県出身。NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」瀬名の侍女役（2017年）、WOWOW連続ドラマW「本日は、お日柄もよく」（2017年）、日本テレビ系「デスノート」（2015年）などに出演。姉は女優の倉科カナで、2019年には「橘のぞみ」から改名をしている。
◆立花のぞみ、新事務所所属報告
◆立花のぞみプロフィール
