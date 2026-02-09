佐藤健、街中の大福屋に降臨「びっくり」「スターが普通にお出かけしてるなんて」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/09】俳優の佐藤健が2月8日、自身のInstagramを更新。街中の大福屋で買い物する様子を公開し、話題となっている。
【写真】36歳イケメン俳優「普通にお出かけしてるなんて」ファン衝撃の大福屋ショット
佐藤は雪だるまと雪の結晶の絵文字を添えて写真を複数枚投稿。黒いキャップを目深にかぶり、ボーダー柄のタートルネックにロングコートというスタイルで街中の大福屋で買い物をする様子を公開した。同投稿では佐藤が店内で商品を待っている様子や、持ち帰っている様子などを見ることができる。
この投稿にファンからは「うちのお店に来たら嬉しすぎて卒倒する」「スターが普通にお出かけしてるなんて」「びっくり」「ちょっと買い物してるだけでもカッコいい」「大福美味しいですよね」「なんか親近感湧く」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳イケメン俳優「普通にお出かけしてるなんて」ファン衝撃の大福屋ショット
◆佐藤健、街中の大福屋に降臨
佐藤は雪だるまと雪の結晶の絵文字を添えて写真を複数枚投稿。黒いキャップを目深にかぶり、ボーダー柄のタートルネックにロングコートというスタイルで街中の大福屋で買い物をする様子を公開した。同投稿では佐藤が店内で商品を待っている様子や、持ち帰っている様子などを見ることができる。
◆佐藤健の投稿に反響
この投稿にファンからは「うちのお店に来たら嬉しすぎて卒倒する」「スターが普通にお出かけしてるなんて」「びっくり」「ちょっと買い物してるだけでもカッコいい」「大福美味しいですよね」「なんか親近感湧く」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】