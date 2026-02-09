【早期天候情報】日曜日頃から全国で〈かなりの高温〉

９日（月）『早期天候情報』が気象庁から発表されました。

来週の平均気温は、沖縄地方を除く全国で《かなり高く》なりそうです。

とを画像で掲載しています。

早期天候情報「各地の内容」

【北海道地方】

２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上

北海道地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日（日）頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【東北地方】

２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高く、１５日（日）頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【関東甲信地方】

２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高く、１５日（日）頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【北陸地方】

２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日（日）頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【東海地方】

東海地方 ２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高い日が多く、１５日（日）頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意し

てください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【近畿地方】

近畿地方 ２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高い日が多く、１５日（日）頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【中国地方】

２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日（日）頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【四国地方】

２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高い日が多く、１５日（日）頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【九州北部地方】

２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．１℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日（日）頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

【九州南部・奄美地方】

２月１５日（日）頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．１℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日（日）頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

暖かい空気のシミュレーション１０日（火）～１７日（火）

９日（月）は寒気に覆われ恵いますが、南から暖かい空気が流れ込んできます。シミュレーション画像で確認できます。

県庁所在地の１６日間予報 （９日（月）～２５日（水））

各都道府県の県庁所在地の１６日間予報を、画像で掲載しています（北海道は札幌と釧路）。

・