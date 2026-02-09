ドル円は朝に乱高下、その後ややドル安円高＝東京為替概況



9日のドル円市場は朝から活発な動きを見せた。8日の衆議院選挙で自民党が316議席と、単独で3分の2議席を獲得する大勝となったことを受けて、朝は円売りで始まった。早朝に157円00銭台から157円76銭まで上昇した後、日曜日に片山財務相がテレビ番組で「必要であれば月曜日に金融市場とコミュニケーションをとる」と発言したことが改めて報じられたこともあり、156円90銭台まで急落。その後すぐに157円60銭台まで再び円安となるなど、荒っぽい動きとなった。



三村財務官が財務省内で記者団に対して「高い緊張感をもって注視」と発言したことなどを材料に再び円買いとなり、10時半過ぎに156円22銭を付けると、その後は156円台での推移となった。木原官房長官が「市場の動向を高い緊張感を持って注視」「市場としっかり対話する」などと発言するも、影響は限定的で昼にかけて156円90銭前後を付けた。



午後はやや円高が優勢。関係者筋情報として、中国当局が市場リスクを理由に銀行に米債保有の抑制を促すと報じられたことなどがドルの重石となり、156円30銭台を付けている。



クロス円も朝に乱高下。先週末に円安を受けて上昇していたユーロ円は、185円50銭前後を付けた後、朝に186円36銭まで上昇。その後185円50銭まで下げるも、186円20銭台まで上昇と荒っぽい動きを見せ、昼前に円買いが強まって184円87銭を付けた。午後は185円台前半を中心とした推移。



ポンド円は先週末に211円60銭近くから214円台まで上昇。朝は213円60銭台まで下げる場面もあったが、その後214円44銭まで上値を伸ばした。その後は円買いが強まり212円61銭を付けたが、昼前には213円50銭前後まで反発。午後はやや上値が重く、212円90銭台を付ける動きとなった。



ユーロドルはドル安が優勢。朝に1.1830ドル台を付けた後、少しもみ合いとなっていたが、ロンドン市場に入ってドル売りが強まり、1.1854ドルを付けた。



ポンドドルは1.3600ドルを挟んでの推移。午後に入ってドル売りが強まると、1.3629ドルまでと先週末の高値を超え、5日以来のポンド高圏を付けた。



