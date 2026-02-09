ホワイトソックス村上宗隆 初のキャンプ地入りで守備＆打撃練習 マイナー所属の西田陸浮と汗をながす



村上宗隆（c）SANKEI

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は8日（日本時間9日）、米アリゾナ州グレンデールのチームキャンプ施設で自主トレーニングを行った。

村上はホワイトソックスのキャンプ施設に午前8時10分頃に到着すると、しばらく室内で過ごしてから、その後スタッフと共に施設内の案内を受ける様子が確認された。

午前10時35分頃、村上は色と形の異なる3本のバットとクラブを持ち、上下黒の練習着で屋外に出て来て自主トレを実施。

練習フィールドに姿を見せると、マイナーの西田陸浮内野手（24）と共にウォーミングアップとキャッチボール。

ウォーミングアップ後、村上は別の練習フィールドに移動し、村上はサード、西田はショートの位置について、両者笑顔で会話を交わしながら守備練習を行った。

守備練習を終えた村上は室内打撃ケージに移動すると、西田と交代しながら約50分間の打撃練習。 この打撃練習では、村上は3種類のバットを使い分け、ティーバッティング、トスバッティング、マシン打撃を織り交ぜたメニューをこなした。

屋外・室内の自主トレーニングを終えた村上選手は、その後クラブハウスに引き上げ、アリゾナでの自主トレ初日を終えた。

