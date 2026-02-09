(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

新海誠監督作品「秒速5センチメートル」のリバイバル上映が決定。前回2024年の上映と同じく桜前線を追いかけて、3月20日より西日本から南関東、3月27日より北関東から北海道にかけて、それぞれ2週間限定で上映する。料金は1,600円均一。

昨年公開された実写版映画の大ヒット記念を祝した、Filmarksによるリバイバル上映プロジェクト。2024年の上映と同じく、「秒速5センチメートル」の重要なモチーフである桜にちなんで「桜前線上映」と題し、”再び”桜前線を追いかけるように南から北へ向かって全国上映する。

今回の上映では、本編とあわせて新海誠監督がスタッフと制作当時を振り返ったり、ロケ地で思い出を語る様子が収録された特別映像も同時上映。オリジナルの来場者特典の配布も行なわれる予定。

【公開劇場】 3月20日より上映［埼玉］MOVIXさいたま［千葉］京成ローザ10、キネマ旬報シアター(3/21～)、イオンシネマ市川妙典［東京都］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、109シネマズプレミアム新宿(※フィルム上映)、アニメイトシアター(3/20,3/21)、MOVIX亀有、下北沢トリウッド、109シネマズ二子玉川、109シネマズ木場、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマむさし村山、アップリンク吉祥寺［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、チネチッタ［岐阜］イオンシネマ各務原［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港［京都］MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋［兵庫］kino cinéma神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川［岡山］イオンシネマ岡山［広島］サロンシネマ、福山コロナシネマワールド［香川］イオンシネマ綾川［福岡］KBCシネマ、ユナイテッド・シネマなかま16［長崎］シネマボックス太陽［熊本］熊本ピカデリー［宮崎］宮崎キネマ館［鹿児島］ガーデンズシネマ3月27日より上映［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前［青森］イオンシネマ新青森［宮城］MOVIX仙台［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ［茨城］MOVIXつくば［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ［群馬］イオンシネマ高崎［富山］ほとり座［石川］イオンシネマ金沢フォーラス［長野］イオンシネマ松本、長野相生座・ロキシー［静岡］静岡シネ・ギャラリー