8日に行われた衆議院選挙で、自民党は単独で衆議院全体の3分の2を超える316議席を獲得しました。まもなく、高市総理が出席して臨時の役員会が開かれます。自民党本部前から中継です。

高市総理は先ほど党本部に入り、役員会に先だって麻生副総裁と会談しています。

9日朝から自民党の関係者を取材していると、大勝した「高揚感」を通り越した「危機感」も感じます。

というのも、ある自民党幹部は「これだけ議席を持ったからには、責任も重い」、別の幹部職員は「これからは厳しい目が注がれる。新人教育が大変だ」とも話しています。

今回、自民党で当選した316人のうち、新人は66人、議員5人に1人が新人ということになります。

新人議員でいえば、2005年の小泉総理の郵政解散で当選した83人、「小泉チルドレン」と呼ばれた人たちが有名です。当時は、「早く料亭に行ってみたい」と話す新人議員が物議を醸すなどしましたが、自民党幹部は「あの二の舞いにはしない」と話し、新人教育の新たな組織を立ち上げる方向で調整しています。

一方でこんな声もあります。「若手議員の教育には派閥の復活が一番いい」、旧安倍派の当選者の声です。別の旧安倍派の当選者は、「今回は閣僚は続投だろうが、秋の人事が大変だ。ポストの争奪戦になる」、さらに「高市さんは総裁選の票集めで旧安倍派に世話になった。分かるでしょ」と。新人教育だけでなく、閣僚ポスト獲得のための派閥の役割も口にしました。

高市総理は、党勢拡大のウラでどうガバナンスを効かせるのか、新たな課題にも直面します。