「Ｇ１・第４１回全日本選抜競輪」（２０〜２３日・熊本）の開催に先立ち、熊本市経済観光局スポーツイベント部競輪事務所の山本一輝主幹兼主査が９日、熊本支部の伊藤旭とアンバサダーのタレント・永原ももを伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れＰＲを行った。

２０１６年に発生した大地震から節目の１０年目に、ダービー以来１４年ぶりとなるＧ１が火の国・熊本に帰ってくる。前年Ｖの脇本雄太、２１、２４年の覇者・郡司浩平、さらに２２、２３年連覇の古性優作…。福を願って熱走する鬼神たちに交じり、復興を遂げた地元を盛り上げるのが２５歳の伊藤だ。

「地元でのＧ１なので結果を残したい。嘉永（泰斗）さんと一緒に決勝に乗れるよう精いっぱい走ります！」

熊本の名将・加藤清正にちなんで“肥後の虎”を標榜する伊藤に、永原も「予想を超えるドキドキワクワクの走りに期待します♡」とアツいエールを送った。縦横無尽にバンクを疾駆する若き虎に、目が離せない。

期間中はバンク外にもくぎ付けだろう。最終日の２３日には熊本が生んだお笑いスター・コロッケのものまねショーを開催。その他の日も老若男女が楽しめる催しがてんこ盛りだ。「売上目標１１０億円」とした山本主幹兼主査は「いろんな方が楽しめると思うのでぜひ熊本にお越しください」と多数の来場を呼びかけた。こら、行くしかなか！