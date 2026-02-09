俳優上地雄輔（46）が9日、都内で、主演するドラマ「雨上がりのスカイツリー」完成披露会見に出席した。

同作は高森千穂氏の同名児童書が原作。本日9日午後6時からU−NEXTで独占配信後、BS11で今春放送を予定。1度は諦めた夢に向かって歩み出した父によって、止まっていた家族の時間がもう1度動き出す、心温まるホームドラマ。上地はかつて夢見た俳優の道を諦め、ショーパブで働くモノマネ芸人、須崎優一を演じる。

ものまね芸人を演じるのは初めて。役作りを「ショーパブの現場で話を聞いたりしていた」とすると「監督が手取り足取りでやってくれたけど…」と続けた。

だがその後、「今まで聞いたことがないくらい音痴で」と暴露。「正直に、ゲボを吐くくらいなので大丈夫ですって言った」というほどだった。それでも、「個性的な音楽を熱唱してくれたので、その個性的な感じも出せたらいいなと思います」と監督に花を持たせた。

同席した畑秦介監督が言い訳をするも、「わざと外しているんじゃないかってくらい1音も当たっていなかった」と続けて暴露し、会場を笑いに包んだ。